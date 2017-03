Prieto defiende presencia de Andrés Giraldo en sus reuniones en la ANI

En entrevista con Caracol Radio, el exgerente de la campaña Santos 2014, Roberto Prieto, defendió la presencia del empresario Andrés Giraldo en la visita que adelantó a la ANI para hablar sobre el Túnel de la Línea Dos, que se hará mediante una Asociación Público Privada.

“Con Andrés Giraldo asistí a la reunión del tema del túnel de la línea dos, porque él ayudó a conseguir a esos empresarios. Pero eso no tiene nada de raro, el señor Andrés Giraldo es un empresario privado, dígame qué inhabilidad tiene el señor Andrés Giraldo de poder ir a una institución, como lo hacen múltiples empresarios en Colombia”, aseguró.

Qué demuestren con pruebas irregularidades en financiación de campaña

Tras el artículo de la Silla Vacía, donde se indica que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 hubo pago por votos y aportes no reportados de empresarios a la campaña Santos, Prieto pidió que se demuestre con pruebas.

“Eso lo tiene que probar la Silla Vacía, cuando uno asevera eso, lo tiene que probar, lo único que le digo es que yo entregué mis cuentas claras ante el Consejo Nacional Electoral y ahí están debidamente registradas”, aseguró.

“Si ellos tienen pruebas reales y fehacientes de que hubo aportes por fuera de la mecánica que yo establecí que las aporten. Qué digan cuáles fueron las empresas concretamente que financiaron la campaña” añadió.

Comité financiero y Santiago Rojas, gerente de campaña 2010, son quienes deben responder por afiches pagados por Odebretch

Roberto Prieto le aseguró a Caracol Radio, que no tuvo nada que ver con el presunto pago que hizo Odebretch por unos afiches par la campaña Santos en 2010.

“Ahí no tengo nada que ver, porque yo no hice parte del comité financiero de la campaña del 2010. Yo me vinculé a la campaña del 2010 el 4 de mayo. El fondeo de los gastos era una responsabilidad de un comité financiero. Yo me dediqué a la operación, a lo político y a lo logístico”, aseveró.

“Eso no me correspondía a mí, yo simplemente ejecutaba o hacía operativo lo que me dijera a mí el comité financiero, o la gerencia de la campaña, que era Santiago Rojas”, puntualizó.