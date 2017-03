Luis Perez sobre el acceso a las zonas veredales

El gobernador de Antioquia envió una carta el 9 de marzo al presidente Santos en ka que reclamó que le negaron la entrada a una comisión que envió a la zona transitoria de normalización de Dabeiba en la vereda Llano Grande donde hoy hay personal de la guerrilla aún armado en los campamentos.

“Un representante de la ONU manifestó que las Farc ordenaron que no se recibiría a la comisión de la Gobernación de Antioquia”.

Antecedentes: Las relaciones del Gobernador con las Farc y en momentos diversos con miembros del Gobierno han sido tirantes.

El 28 de diciembre de 2016 el gobernador ya había hablado de las zonas veredales. Ese día dijo: “en Dabeiba me han informado que bajan en uniformes a tomar whisky, pero los alcaldes y ciudadanos no denuncian por temor. No sabemos qué hacen los menores porque allá no hay vigilancia. Por ejemplo, en otras zonas hay mucha circulación de mujeres desde la parte urbana. Al menos 10 menores de edad habría ingresado a una zona de pre agrupamiento de las Farc en Yondó”.

Ante esta declaración, el Estado Mayor Central de las FARC-EP respondió el mismo día: “Confundir a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en sus acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian”.

Y la semana pasada, el jueves 9 de marzo, el gobernador decidió enviar una comisión a la zona transitoria de normalización de Dabeiba en la vereda Llano Grande donde hoy hay personal de la guerrilla aún armado en los campamentos…

Las reacciones/fuentes confrontadas:

Frente a la denuncia del gobernador Perez se han pronunciado el gobierno y las Farc:

-Sergio Jaramillo, comisionado de paz para quien lo que se hizo en Dabeiba fue cumplir con los protocolos. “a las zonas veredales pueden entrar todas las autoridades civiles, el gobernador puede ir… la única limitación que hay es el campamento físico, donde están las Farc aún armadas”, dijo Jaramillo

-Marcos Calarcá, vocero de las Farc, dio esta respuesta a Caracol Radio sobre lo ocurrido: “ En los campamentos se restringe el tránsito porque hay gente armada en tránsito a la normalidad; allí no hay espacio para civiles.”

-Qué dicen los acuerdos sobre el protocolo de las zonas?

“Las autoridades no armadas pueden entrar permanentemente a las zonas sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las Farc” (punto 3.1.4.1 de los acuerdos).

1. Cuáles son las implicaciones de lo dicho por Luis Pérez. César Rodríguez, director de Dejusticia

“Son implicaciones importantes y delicadas. Porque uno de los debates con los opositores del proceso es si generan territorios privilegiados”…. Qué valoración hace de las respuestas de las otras partes (Gobierno – Farc).

2. ¿Qué valoración hace de las respuestas de Gobierno y Farc?

“El comisionado y las Farc le han recordado al gobernador que si bien las autoridades civiles pueden visitar las zonas veredales no pueden ir donde las Farc están armadas. El gobernado se precipitó en su apreciación”, Cesar Rodríguez