Documental recuerda atentado a embajada israelí en Argentina hace 25 años

Bajo el título "Ataque a la embajada", un documental televisivo homenajeará este viernes a los supervivientes y a los 29 muertos que dejó la explosión de un coche bomba en la sede diplomática de Israel en Buenos Aires en 1992, al cumplirse 25 años del atentado que a día de hoy continúa impune.

Con material de archivo, testimonios de especialistas, testigos y, sobre todo, las experiencias en primera persona de los que sufrieron en carne propia el atentado, la filial argentina del canal estadounidense History conmemora la fecha con un especial de una hora, en colaboración con la Embajada israelí, y se suma al reclamo de memoria y justicia para que se esclarezca el atentado.

"El día fue normal hasta las tres menos cuarto de la tarde que volamos por el aire", recordó hoy, en declaraciones a Efe, Jorge Cohen, superviviente del ataque y una de las voces de este documental, en una presentación para la prensa.

"Yo estaba en el segundo piso de la embajada. Recuerdo el momento de la explosión pero ya después no recuerdo demasiado. Pude salir entre los escombros según me dijeron los colegas que me ayudaron. Me dijeron que era un fantasma de tierra y de sangre caminando", prosiguió.

La explosión destrozó el edificio de la embajada y afectó a las construcciones cercanas, incluida una escuela y un estudio de arquitectura.

El ataque, cuya autoría y planificación es atribuida por la comunidad judía a Irán y a Hizbulá, se cobró la vida de 29 personas y fue el primero de los dos ataques antijudíos ocurridos en Argentina en la década de los 90.

El segundo ocurrió dos años después, en la sede de la mutual judía AMIA con un saldo de 94 muertos. En ninguno de los dos casos la Justicia argentina ha conseguido dar con los culpables.

"El único agujero que yo no puedo llenar es de la Justicia. Hay una parte que yo no la puedo hacer si la Justicia no la hace. Y si la Justicia no trabaja y no se encarga de encontrar a los responsables y de cerrar este capítulo para la sociedad Argentina...", apuntó hoy a Efe Lea Kovensky, quien en 1992 se desempeñaba como secretaria del agregado militar de la embajada.

"No es un tema personal, a mí me tocó vivirlo en primera persona pero es un tema que tiene que ver con toda una sociedad, una sociedad que no tiene justicia", completó.

El documental revive también los primeros momentos de confusión en los que el rescate de las víctimas, en un país que no estaba preparado para reaccionar a un ataque así, dependió en gran medida de decenas de anónimos voluntarios que acudieron a ayudar.

Durante la presentación, a la que también acudieron responsables de History Channel, el actual embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, y autoridades como el titular del Sistema de Medios Públicos argentino, Hernán Lombardi, los supervivientes recordaron a los fallecidos entre lágrimas y resaltaron la importancia de que obras como "Ataque a la embajada" reiteren la exigencia de justicia.

"En el judaísmo la memoria es un valor importante porque la memoria es la que permite recordar para mejorar, para modificar para crecer (...). Que se siga hablando del atentado me parece más que importante", señaló Kovensky.

La superviviente lamentó que hoy el terrorismo forme parte de la "vida cotidiana" como "algo natural", igual que "el clima" o un "aumento del gas".

"No hay derecho a luchar por los derechos de uno anulando la vida de otro", recalcó.

El embajador, por su parte, subrayó que el atentado no fue solo contra Israel, Argentina o la comunidad judía, sino contra la "humanidad" y recordó que el "terror" no puede ser una forma de "relación".

El documental se estrenará este viernes en los canales de History del Cono Sur y después, con algunos ajustes de contexto, se verá en América y a nivel internacional.