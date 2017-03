Una española, madre a los 64 años, pide a la justicia recuperar a otra hija

La española de 64 años que dio a luz a gemelos en febrero pasado, tras someterse a una fecundación "in vitro" en Estados Unidos, pidió hoy ante un tribunal recuperar la tutela de su otra hija de seis años que le retiraron los servicios sociales.

Un juzgado de Burgos (norte) celebró hoy una vista oral sobre la tutela de esa niña de seis años, en la que la mujer solicitó que se cumpla una sentencia de un tribunal anterior que falló en contra de la decisión de los servicios sociales de retirarle la tutela.

El pasado 14 de febrero M.I.A. dio a luz por cesárea en un hospital de Burgos un niño y un niña que están en buen estado de salud y son fruto de una fecundación 'in vitro' a la que la madre se sometió en Estados Unidos.

Esta misma mujer fue, por el mismo sistema de reproducción asistida, madre de una niña que ahora tiene seis años sobre la que posteriormente la Audiencia de Burgos dictó una orden de acogida tras los informes de los Servicios Sociales, que observaron problemas de aislamiento, deficiencias en su higiene personal, vestimenta inadecuada y absentismo escolar.

La tutela de esa niña es lo que ahora se tiene que decidir en el juzgado, en cuya puerta la madre dijo hoy que lo que quiere ahora es que su hija mayor "conozca a sus dos hermanos", un chico y una chica, que siguen en el hospital porque nacieron con poco peso, "aunque están bien de salud".

Afirmó que "si no se hubieran llevado a la niña" seguramente ni se hubiera planteado volver a quedarse embarazada.

M.I.A aseguró que no entiende "por qué tiene que molestar que una persona mayor tome esta decisión" (recurrir a una fecundación in vitro), aunque reconoció que esa técnica no se puede hacer en España por encima de los 60 años, por lo que tuvo que acudir a una clínica de EEUU.