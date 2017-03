La Comisión de Venecia critica el silencio impuesto a la prensa en Turquía

La Comisión de Venecia calificó hoy de "inaceptable" y "extremadamente peligrosa" la "liquidación masiva de medios de comunicación" en Turquía por el decreto de estado de emergencia, declarado tras el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio.

En una opinión sobre la libertad de los medios en Turquía, aprobada en pleno el 11 de marzo pero difundida hoy, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional dice que la liquidación se ha llevado a cabo "sin decisiones individualizadas y sin la posibilidad de una oportuna revisión judicial".

La comisión lamenta que los medios turcos "no pueden ejercer su función de vigilancia pública y verificar la necesidad de ampliar el estado de emergencia y los cambios previstos en la Constitución".

También califica de inaceptable la intensificación de los procesos penales contra periodistas, basados en sus escritos y en la supuesta "pertenencia" a organizaciones terroristas.

Las detenciones, añade, se practican "sin razones pertinentes y suficientes", por lo que en vez de restaurar la democracia, "estas medidas podrían socavarla aún más".

En la opinión se recomienda a las autoridades turcas que las detenciones realizadas por el estado de emergencia sean "individualizadas, razonadas y basadas en evidencias verificables".

Además, se insta a asegurar que las detenciones de periodistas no se realicen por sus publicaciones y por la supuesta pertenencia a grupos terroristas, así como a no aplicar la detención preventiva si no existe gravedad en los cargos.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ya dijo hace un mes que las autoridades turcas "deberían cambiar urgentemente el rumbo", revisar la legislación penal y reafirmar su compromiso de proteger la libertad de expresión.

Esta opinión se suma a las publicadas ayer y la semana pasada sobre Turquía, en las que la Comisión de Venecia cuestionaba la utilidad de los nuevos jueces penales de paz y calificaba de "peligroso paso atrás para la democracia" la reforma constitucional que se someterá a referéndum.