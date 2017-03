Rusia niega la presencia de sus fuerzas especiales de combate en Egipto

El Ministerio de Defensa ruso negó hoy la presencia de una unidad de sus fuerzas especiales de combate en Egipto, como informó ayer un medio occidental basándose en una fuente anónima de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

"No hay ninguna unidad especial rusa en Sidi Barrani (en la frontera entre Egipto y Libia). Algunos medios occidentales llevan más de un año agitando a la sociedad con semejantes intoxicaciones informativas", reaccionó el portavoz de Defensa, el general Ígor Konáshenkov.

También el portavoz del Ejército de Egipto, Tamer Al Rifai, desmintió la noticia y aseguró que "en tierra egipcia no hay soldados de otros países por cuestión de soberanía".

Según las informaciones publicadas en Occidente, Moscú ha desplegado sus fuerzas especiales y un grupo de aviones no pilotados junto a la frontera con Libia.

Una fuente en el Ministerio de Defensa ruso aseguró a la agencia Interfax que aunque Rusia "no se entromete en los asuntos libios", es "comprensible" que Egipto sí quiera usar drones para vigilar su frontera con Libia, foco de inestabilidad desde el derrocamiento y el asesinato en 2011 del entonces líder libio, Muamar al Gadafi.

"A alguien seguramente no le gusta que el Cairo pudiera haber comprado drones rusos. Los drones sobrevuelan la frontera y vigilan que ésta no sea cruzada por elementos indeseables. Si esto tiene lugar, se hace en interés de los propios egipcios, para que los yihadistas no penetren en su territorio", explicó.