Guerrilla étnica birmana captura a 260 trabajadores de un hotel

La guerrilla Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (Birmania) asaltó un hotel del norte del país el pasado día 6 y se llevó a 260 trabajadores del establecimiento para que trabajasen para ellos, informó hoy la prensa local.

Los nuevos "reclutas", 150 mujeres y 110 hombres, fueron transportados al cuartel general de este grupo que opera en la región de Kokang, en el estado Shan (noreste), para recibir formación militar, según fuentes militares citadas por el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

Los 45 rebeldes que asaltaron el hotel situado en Laukkaing (también Laukkai), la capital de Kokang, se llevaron además dinero y numerosos vehículos, después de asesinar a uno de los trabajadores del establecimiento que se negó a colaborar.

El Ejército birmano y este grupo armado fundado en 1989 y que lucha por la independencia de Kokang con una fuerza de alrededor de 2.000 combatientes han mantenido 48 enfrentamientos que han causado "docenas" de muertos en las filas gubernamentales entre el 6 y el 12 de marzo, según la misma fuente.

Cerca de 140.000 personas, la mayoría de la minoría musulmana rohinyá, han sido desplazadas en Birmania desde septiembre por culpa de los conflictos armados que afectan a varias zonas del oeste y noreste del país, según datos de Naciones Unidas.

Los enfrentamientos en los estados Shan y Kachin, cerca de la frontera china, han causado entre noviembre y diciembre unos 150 muertos entre rebeldes, fuerzas de seguridad y civiles.

Siete guerrillas se han desmarcado del plan de paz que impulsa la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, la jefa de facto del Gobierno birmano.

Una mayor autonomía es la reivindicación principal de casi todas las minorías étnicas de Birmania, incluidos chin, kachín, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, y que juntas representan más del 30 por ciento de los 48 millones de habitantes del país.

Birmania ha estado gobernada por generales desde 1962 hasta el año 2011, cuando empezó una transición tutelada por los militares que desembocó en las elecciones de 2015, que ganó el movimiento democrático de Suu Kyi y le permitió formar gobierno el 30 de marzo del año siguiente.