Guatemala sale por sexto día para pedir Justicia para las 40 menores muertas

Por sexto día consecutivo, centenares de guatemaltecos salieron hoy a la calle para exigir Justicia para las 40 niñas muertas por un incendio en un centro de menores en el que supuestamente sufrían agresiones sexuales y físicas.

Bajo el lema "Fue el Estado", los manifestantes se reunieron en la Plaza de la Constitución, donde hay un altar levantado en honor a las jóvenes que se ha convertido en centro de peregrinación.

Con música de chelos, violines y bajos, el movimiento artístico "Orquesta tocando almas en la Plaza" pidió la renuncia del presidente.

Los manifestantes también se tiraron como cadáveres sobre el suelo, frente a la Catedral, e hicieron una representación artística de las supuestas violaciones que padecían las muchachas en el refugio.

Tres chicas representaban a las internas mientras un hombre las golpeaba y las acosaba para evidenciar los supuestos maltratos que sufrían las jóvenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el miércoles se originó un incendio que causó 40 niñas y adolescentes muertas.

Una de las líneas que estudia la fiscalía es que las propias jóvenes causaron el fuego al quemar unas colchonetas para protestar por esa situación cuando estaban encerradas bajo llave en un aula de 4x4, un encierro que reconoció el propio presidente, Jimmy Morales.

Precisamente el mandatario junto a su mujer, Patricia de Morales Marroquín, titular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y otros funcionarios, se encontraban en la catedral metropolitana en un oficio religioso, ubicación a la que llegaron los manifestantes para pedir su renuncia por lo que consideran un crimen de Estado.

"No eran calladitas, por eso las mataron" o "Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata" fueron algunas de las consignas de los doscientos manifestantes.

La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos.

Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.

Esta tarde tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue fueron detenidos acusados de los delitos de "homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad",

Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes salieron de esos cargos tras la tragedia.