Denuncian a ministra de Educación panameña por alquilar oficinas que no usó

El dirigente del opositor partido Cambio Democrático (CD) Luis Eduardo Camacho presentó la acusación contra los dos altos funcionarios ante la Procuraduría de Panamá (Fiscalía General), por el delito contra la Administración Pública, informó el colectivo político en un comunicado.

Camacho destacó que las oficinas por las que habría pagado el Ministerio de Educación (Meduca) son para el viceministerio de infraestructura educativa, cuya creación se encuentra aún en debate de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

La ministra de Educación y el contralor "tendrán que responder ante las autoridades por la presunta irregularidad en el pago de 2,5 millones de dólares por unas oficinas que nunca se utilizaron y cuyo contrato fue refrendado, pese a que la entidad para la cual se alquiló ni siquiera existe", señaló la formación política.

Camacho explicó que su denuncia está basada en una información publicada el pasado 7 de marzo en un diario local sobre el tema.

De acuerdo con esta noticia, "el Meduca no solo habría tramitado un contrato de alquiler para 31 oficinas para un Viceministerio que a la fecha no tiene vida jurídica o no existe, sino que además, el alquiler de las oficinas habría sido supuestamente pagado por un año, pese a que las mismas presuntamente no fueron utilizadas", indicó Camacho.

"Es un hecho irregular", remarcó el dirigente de Cambio Democrático, partido que dirige desde su autoexilio el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien enfrenta en la Corte Suprema una decena de casos por supuesta corrupción.

Camacho también detalló que "consta" en el sitio web de la Contraloría de Panamá que esa entidad refrendó el 4 de diciembre de 2015 el contrato entre el Meduca y la sociedad Capibara Holding Corporation por la suma mencionada para el alquiler de 31 oficinas de dicho viceministerio.

El viceministerio de Infraestructura Educativa del Meduca es una iniciativa que el pasado 31 de enero la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó en el primero de tres debates.

El nuevo viceministerio tendría bajo su cargo la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Meduca, y cualquier otra dirección nacional que se establezca mediante reglamentación.

La ministra Paredes explicó durante el debate que esta oficina se encargaría de todo lo que es mantenimiento y mejoras de los colegios.