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Darío Arizmendi

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Los presuntos responsables por los sobrecostos en Reficar

14/03/2017 - 02:29

FUNCIONARIOS DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR

ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ.

REYES REINOSO YANES

FELIPE CASTILLA.

MAGDA MANOSALVA.

CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO

ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI.

CÉSAR LUIS BARCO GARCÍA.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE REFICAR

JAVIER GUTIERREZ

PEDRO ROSALES

DIANA CALIXTO

GLORIA INES CORTES

HERNAN MARTINEZ

HERNANDO JOSE GOMEZ

HENRY MEDINA

NATALIA GUTIERREZ

URIEL SALAZAR

HERNANDO ZERDA

ASTRID MARTINEZ

CARLOS GUSTAVO ARRIETA

CARLOS ERASO

CONTRATISTAS:

Chicago Bridge & Iron Company N.V. – CB&I N.V. dirigida por PHILIP K. ASHERMAN

CBI- Chicago Bridge & Iron (CB&I) Americas Ltd. Domiciliado en 6001 Rogerdale Road. Houston Texas 77072-1656 (USA)

CB&I UK Limited

CBI Colombiana S.A. Cuyo representante legal es ORLANDO GOMES RUI y suplente JAIME EDUARDO TRUJILLO CAICEDO

FOSTER WHEELER USA CORPORATION. representada por CHRISTIAN I. BROWN

PROCESS CONSULTANTS INC. representada por JEAN-PAUL ARCHAMBAULT

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECOPETROL S.A.

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ.

JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.

CARLOS RODADO NORIEGA

FABIO ECHEVERRY CORREA.

FEDERICO RENGIFO VÉLEZ.

JOAQUÍN MORENO URIBE.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

ANA FERNANDA MAIGHUASCA.

MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA.

AMILKAR ACOSTA MEDINA.

ROBERTO STEINER SAMPEDRO.

JORGE PINZÓN SÁNCHEZ.

LUIS CARLOS VILLEGAS.

TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA.

LUIS FERNANDO RAMÍREZ A.

GONZALO RESTREPO L.

HORACIO FERREIRA R.

HENRY MEDINA GONZALEZ

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