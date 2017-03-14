Los presuntos responsables por los sobrecostos en Reficar

FUNCIONARIOS DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR
ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ.
REYES REINOSO YANES
FELIPE CASTILLA.
MAGDA MANOSALVA.
CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO
ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI.
CÉSAR LUIS BARCO GARCÍA.
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE REFICAR
JAVIER GUTIERREZ
PEDRO ROSALES
DIANA CALIXTO
GLORIA INES CORTES
HERNAN MARTINEZ
HERNANDO JOSE GOMEZ
HENRY MEDINA
NATALIA GUTIERREZ
URIEL SALAZAR
HERNANDO ZERDA
ASTRID MARTINEZ
CARLOS GUSTAVO ARRIETA
CARLOS ERASO
CONTRATISTAS:
Chicago Bridge & Iron Company N.V. – CB&I N.V. dirigida por PHILIP K. ASHERMAN
CBI- Chicago Bridge & Iron (CB&I) Americas Ltd. Domiciliado en 6001 Rogerdale Road. Houston Texas 77072-1656 (USA)
CB&I UK Limited
CBI Colombiana S.A. Cuyo representante legal es ORLANDO GOMES RUI y suplente JAIME EDUARDO TRUJILLO CAICEDO
FOSTER WHEELER USA CORPORATION. representada por CHRISTIAN I. BROWN
PROCESS CONSULTANTS INC. representada por JEAN-PAUL ARCHAMBAULT
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECOPETROL S.A.
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ.
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
CARLOS RODADO NORIEGA
FABIO ECHEVERRY CORREA.
FEDERICO RENGIFO VÉLEZ.
JOAQUÍN MORENO URIBE.
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
ANA FERNANDA MAIGHUASCA.
MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA.
AMILKAR ACOSTA MEDINA.
ROBERTO STEINER SAMPEDRO.
JORGE PINZÓN SÁNCHEZ.
LUIS CARLOS VILLEGAS.
TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA.
LUIS FERNANDO RAMÍREZ A.
GONZALO RESTREPO L.
HORACIO FERREIRA R.
HENRY MEDINA GONZALEZ