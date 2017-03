Sampaoli: "El Sevilla fue superior en los dos partidos"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, lamentó este martes la falta de acierto de sus jugadores tras la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que se siente "orgulloso" del equipo, que fue "muy superior" al Leicester en los dos partidos de la eliminatoria.

"Es fácil tildar la eliminación de fracaso para dar un titular. Más allá de las dificultades, el equipo fue superior en los dos partidos", dijo un visiblemente decepcionado Sampaoli en la sala de prensa del King Power Stadium.

"El equipo se esforzó y me siento orgulloso. Con un hombre menos revivió la serie, pero nos faltó acierto. Hubo detalles que acabaron definiendo el partido. El equipo tuvo control contra un rival que nos esperó mucho atrás y tuvo la posibilidad de empatar hasta tres veces", añadió el argentino.

El Sevilla, pese a que llegó al duelo con el 2-1 de la ida, se despidió este martes en el King Power Stadium de Leicester de la Liga de Campeones en octavos de final después de caer ante el vigente campeón de la Premier League por 2-0.

"El equipo tuvo la posibilidad de dominar, igual que lo hizo en el partido de ida. Las eventualidades no nos ayudaron: tras el tiro al palo de Escudero llegó el gol de ellos, en pleno dominio nuestro. A lo mejor antes aprovechábamos más las ocasiones que teníamos y dominábamos más el partido, contrariamente a como hacemos ahora", valoró Sampaoli.

"Metimos al Leicester en su arco y fallamos un penal cuando nos habíamos quedado con diez futbolistas. Intentamos volver, pero no pudimos. Sin embargo, estoy contento con el esfuerzo de mi equipo, que lo intentó hasta el final", agregó.

Sampaoli, que insistió en que valora "la dignidad por buscar el pase", dijo que si el equipo no juega como antes es por su culpa, puesto que él es el entrenador.

"Si el equipo no juega en su mejor expresión es mi culpa, que soy el entrenador. Sin embargo, valoro mucho la dignidad del grupo por buscar el pase", sostuvo.

El preparador sudamericano no quiso a entrar a valorar la expulsión de Samir Nasri mediada la segunda mitad: "Fue el jugador que tuvo la posibilidad de darnos el partido; el equipo tuvo continuidad gracias a él. Hablar de la expulsión de Nasri no me compete: no sé que le pasó. El rival, con muy poco, encontró el 2-0 y eso pudo haber afectado a Samir".

Preguntado por el penalti de Steven N'Zonzi, el tercero que marra el Sevilla en la presente edición de la Liga de Campeones, Sampaoli dijo que "los encargados no estaban sobre el campo", al tiempo que elogió la actuación de Kasper Schmeichel.

"Los encargados no estaban sobre el campo y por eso le quedó la decisión a Steven. Lamentablemente, su portero fue definitorio en la llave. Pese a que buscamos el gol hasta el final y propusimos, no nos llevamos nada", dijo.

Sobre su expulsión, la segunda en esta 'Champions League', el preparador argentino aseguró que desconoce la razón, puesto que no protestó al árbitro, sino que se quejó de una acción de su equipo: "No sé por qué me expulsaron; sólo me quejé por una acción fallada nuestra y el árbitro no me dijo nada más".