Leicester, semana tres d. R. (después de Ranieri)

Sólo hace falta darse un paseo por el centro histórico de Leicester (centro de Inglaterra) para darse cuenta de que nadie, o casi nadie, ha olvidado a Claudio Ranieri por estos lares.

Leicester (Reino Unido), 14 mar (EFE).- Sólo hace falta darse un paseo por el centro histórico de Leicester (centro de Inglaterra) para darse cuenta de que nadie, o casi nadie, ha olvidado a Claudio Ranieri por estos lares.

El próximo jueves se cumplen tres semanas de la sonada y polémica salida del carismático entrenador italiano, ése que en año y medio pasó de ser destituido con la selección de Grecia tras caer ante las Islas Feroe a alcanzar la gloria en la Premier League con el Leicester.

Ranieri llegó al banquillo del King Power Stadium en julio de 2015 como reemplazo de Nigel Pearson y logró lo imposible: coronarse campeón de liga, por encima de clubes pudientes como Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur o Manchester United, con un equipo que se había salvado milagrosamente del descenso pocos meses antes.

Todos sabían que era prácticamente imposible que los 'Foxes' consiguieran de nuevo esa hazaña, pero nadie esperaba que, pese al mal rumbo del equipo esta temporada, coqueteando con el descenso, los directivos decidieran prescindir del jovial preparador italiano.

"Gone but not forgotten" ("Se ha ido, pero no lo olvidamos"), cuenta, bufanda al cuello y pegatina de Ranieri en la solapa, un veterana aficionada de los 'Foxes' poco antes del histórico encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla.

"Lo que hizo por esta ciudad fue histórico y aquí nadie debería olvidarlo nunca. Nos puso en el mapa mundial e hizo que nuestro Leicester compitiera durante un año con los mejores equipos del mundo. A veces tengo dudas de si sucedió de verdad", añade, risueña, Maggie, quien lleva siguiendo al equipo "desde hace más de 20 años".

Si uno se da una vuelta por la ciudad, situada a algo más de una hora en tren de Londres, se da cuenta de que la presencia de Ranieri, incluso si éste ya abandonó Leicester, todavía sigue muy presente.

Banderas, pósteres, pegatinas, murales o pintadas que recuerdan al italiano y la gesta de la pasada temporada abundan en las calles de Leicester.

En una de las principales avenidas de la ciudad, junto a Castle Park y al pintoresco canal, apareció hace unos meses un graffiti de Ranieri con una túnica romana y una corona de laurel, a imagen y semejanza del general romano Julio César, con la inscripción: "Veni, Vidi, Vici" ("Vine, vi y vencí").

"Claudio es nuestro emperador. Hizo lo que nadie había conseguido antes en este club, nos guió hasta la gloria", asegura el joven James Morgan, aficionado del Leicester "desde que era pequeño", tras hacerse un 'selfi' con el mural. "No apoyo la decisión de los dueños, pero el club es lo primero, y ahora estamos a muerte con Craig", añade.

Craig Shakespeare, ayudante de Ranieri la pasada temporada, ha sido la persona señalada por la junta directiva para tomar las riendas de los 'Foxes'.

De momento, la arriesgada apuesta les ha funcionado a los dueños, y en dos partidos, ante Liverpool y Hull City, el Leicester ha sumado dos victorias por idéntico resultado (3-1), que lo han cargado de moral y ayudado a escapar de la zona de peligro en la Premier League.

Shakespeare, que ha apostado por el clásico 4-4-2 -y por el mismo 'once', con la única excepción de Ndidi por Kanté, ahora en el Chelsea- que tantos éxitos le dio al equipo en el pasado, ya se ha ganado el cariño de la hinchada y según una encuesta del periódico local cuenta con un 92% de respaldo.