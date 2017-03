Tayfun: "Tengo mucha confianza en mi equipo, podemos hacer daño al Atlético"

El turco Tayfun Korkut, entrenador del Bayer Leverkusen, resaltó este martes la "confianza" que tiene en su equipo para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, al que, dijo, su conjunto puede hacer "daño", aunque asumió la dificultad de levantar un 2-4.

"Sabemos cuál es la situación de partida y que no somos los favoritos, pero vamos a aprovechar cada minuto para imponer nuestro ritmo y conseguir la remontada ante el Atlético. Es un rival con mucha experiencia, que sabe sufrir y sabe perseguir un resultado concreto", valoró en la rueda de prensa en el Vicente Calderón.

"Tengo mucha confianza en mi equipo, sé sus cualidades y su potencial y podemos hacerle daño al Atlético", advirtió Tayfun, que calificó el encuentro en el Vicente Calderón como "un partido más, una oportunidad para conocer más al equipo", al tiempo que remarcó el objetivo: "Queremos un buen resultado y remontar".

"El tema es que tenemos el resultado que es muy claro. Sabemos lo que necesitamos y que es muy difícil, porque el Atlético también es un rival que sabe sufrir y que sabe jugar exactamente a lo que necesita. Tenemos que entrar al partido buscando nuestras ocasiones, pero tampoco vamos a ir a lo loco. Tenemos tiempo luego para tener momentos de arriesgar. Tenemos que trabajar, trabajar y trabajar".

A la vez, insistió en el rendimiento colectivo por encima del individual para lograr la victoria. "'Chicharito' Hernández es un jugador importantísimo para el Bayer, sabe marcar goles y esperemos que va a empezar mañana (...). Pero no estamos en la situación de confiar sólo en un jugador para poder cambiar todo", expuso.

"Tenemos que trabajar mucho como equipo, porque nos enfrentamos a un rival que lo hace, que no vive de las individualidades. Ellos tienen a Griezmann, nosotros a 'Chicha'... Pero al final juegan once contra once y todos se necesitan en el campo. Espero mañana un esfuerzo como grupo y una solidaridad. Sin eso no podremos enfrentarnos a un rival que sabe mucho de esas cosas. Las individualidades vienen después del colectivo. Si el colectivo funciona, tenemos jugadores para marcar la diferencia y hacer daño".

Y no toma como referencia la remontada del Barcelona frente al París Saint Germain: "Sinceramente en directo no la vi. Me fui a la habitación del hotel después del 3-1. Es un partido muy diferente. No jugamos en casa, sino fuera, somos dos equipos muy distintos y el Atlético es un equipo que sabe sufrir, no es un conjunto abierto y sabe muy bien lo que tienen que hacer para pasar la eliminatoria".

"Por eso no se puede comparar. Seria bonito y todo eso, pero no podemos soñar ya antes de jugar, antes de empezar el partido, con lo que puede pasar. Creemos que podemos hacer daño y meternos en el partido con nuestro momentos, pero hay que trabajarlo. Sólo pensar que el Barcelona lo ha hecho...", afirmó.

También elogió al argentino Diego Simeone: "Si un entrenador lleva tanto tiempo en un club es por algo. Hay un gran trabajo de él y también de sus ayudantes. Detrás de todo eso sabemos que hoy en día es difícil llevar años en un equipo o que un club aguante a un entrenador tanto tiempo. Y creo que eso dice todo".

Y halagó al Atlético: "Es un equipo muy sólido, con muchísima experiencia, he jugado aquí, fue el año con la Real Sociedad que fuimos subcampeones, marqué un gol y todo fue bien. Pero mañana no estoy yo en el campo y mis jugadores tampoco creo que necesiten de mi experiencia. Conocen el ambiente, al rival, ya han jugado contra ellos y saben jugar también en esos ambientes".

"Tengo mucha confianza en mi equipo", insistió Tayfun, que reivindicó la importancia y la experiencia de su conjunto: "Estamos hablando de dos clubes muy grandes. El Bayer también lleva muchos años en la Liga de Campeones y eso no te lo regala nadie".

Y también tuvo palabras para el estadio Vicente Calderón: "Tengo buenos recuerdos, sobre todo por el resultado que conseguí con la Real. Luego, con el Espanyol perdimos. Es una afición increíble, que sabe empujar, sufrir y estar cuando el equipo lo necesita. Siempre es una pena cuando se pierde un estadio así, un ambiente así, pero estoy seguro que el nuevo estadio va a ser muy bonito".

Es su primer partido como entrenador en la Liga de Campeones. "Siempre hay una primera vez en la vida. Lo veo muy natural, muy normal para mí. Como he tenido mucha experiencia como jugador, para mí es un partido más. Y sobre el futuro quién sabe. No sabemos nada ni tu ni yo de cuál va a ser nuestro futuro", explicó.

"Lo importante es hacer lo que haces con muchas ganas. Lo mismo mañana con nuestro equipo. Tenemos muchas ganas de jugar este partido aparte del resultado. Hay que jugar, es un partido especial y vamos a intentar todo para mejorar nuestra situación durante el partido y cambiar el resultado", añadió.