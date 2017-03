Lagerbäck no quiere que sus jugadores finjan y se comporten como "actores"

El seleccionador de Noruega, Lars Lagerbäck, volvió hoy a criticar el "teatro" en el fútbol, una semana después de acusar a Luis Suárez de fingir un penalti, y resaltó que insistirá a sus jugadores en que no recurran a esos trucos.

"En general estoy en contra de las trampas, pero no soy ingenuo. ¿Dónde está el límite cuando recibes un ligero golpe? Pero no quiero ver fingimientos claros, lo hablaré con los jugadores, no quiero que se comporten como algunos actores", declaró hoy durante la presentación de su primera lista como seleccionador noruego.

Lagerbäck recordó su partido contra Portugal en la pasada Eurocopa, cuando entrenaba a Islandia en su primera clasificación para la fase final de un gran torneo.

"Cuando trabajaba con Islandia tuvimos que prepararnos contra un grupo de actores muy cualificados", afirmó con una sonrisa.

El técnico sueco, de 68 años, volvió a mostrarse partidario del castigo para ese tipo de acciones usando el vídeo: "Perjudique a mi equipo o al contrario".

"Es un sinsentido que todo se decida por una acción fingida. Siento pena por el fútbol", había dicho Lagerbäck la semana pasada al canal sueco Viasat Sport después del polémico Barcelona-PSG, que acabó con remontada (6-1) y el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones del equipo español.

Lagerbäck, que asumió hace un mes el puesto de seleccionador noruego, entrenó a Suecia entre 2000 y 2009, clasificándola para dos Mundiales y tres Eurocopas; dirigió a Nigeria durante Sudáfrica 2010 y convirtió a Islandia en el conjunto revelación de Francia 2016, donde alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Inglaterra.