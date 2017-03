Santos se enteró hace un mes de reuniones de Prieto en la ANI

Roberto Prieto le aclaró a Caracol Radio que fue hace un mes que le dijo al presidente Juan Manuel Santos por qué había visitado la sede de la Agencia Nacional de Infraestructura en varias oportunidades.

“Cuando todo esto surgió el presidente me llamó y me dijo Roberto, explíqueme qué hizo usted ahí, y le expliqué hace un mes, presidente para que usted tenga la tranquilidad espiritual, de que yo obré con transparencia, dentro del marco de la ley, yo lo único que hice fue esto y esto”, aseguró.

Dijo que su función se limitó a relacionar empresas interesadas en Asociaciones Público Privadas, donde el estado "no pone un peso", y nunca hizo "nada indebido, no existe una llamada en Colombia a un segundo funcionario, a un funcionario de segundo nivel, al cual yo le haya indagado o haya presionado por un contrato”.

“Yo no sé por qué me tienen satanizado, si yo soy un funcionario privado. Cuánta gente privada va a las instituciones a explorar opciones de negocio. No entiendo la satanización frente a mí”, puntualizó