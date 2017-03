Texto de la entrevista exclusiva del presidente de Armenia a la Agencia Efe

Texto integro de la entrevista exclusiva concedida por el presidente de Armenia, Serge Sargsián, a la Agencia Efe, el viernes 10 de marzo, en el palacio presidencial de la capital armenia:

Pregunta.- Señor presidente, Ud acaba de llegar de París, ha estado hace pocos días en Bruselas y viaja el martes a Moscú, ¿Cuál es el motivo de esta intensa actividad diplomática?

Respuesta.- Cada país tiene sus problemas, cada país quiere cooperar estrechamente con sus socios y esta cooperación es multifacética. El diálogo político activo al más alto nivel creo que es la forma más eficaz y es una muy buena señal para todos los demás sectores. Sí que he estado hace casi una semana en Bruselas, ayer regresé de un viaje a París y el martes viajaré a Moscú. Quiero añadir también que en marzo tengo agendado un viaje a los Emiratos Árabes Unidos y Malta.

P.- Rusia es el principal aliado político, económico y militar de Armenia. ¿Cómo valora usted esta realidad en momentos en que las relaciones entre Moscú y Occidente están en horas muy bajas? ¿Cree que Occidente está siendo injusto con Rusia? ¿Podría Armenia contribuir, de alguna manera, a una normalización de las relaciones entre Rusia y Occidente?

R.- Es cierto, Rusia es nuestro socio estratégico y nuestras relaciones tienen una larga historia. Y a lo largo de estas relaciones se han formado muchas conexiones que son vitales para nosotros. No vemos ninguna razón para cortar esos lazos, al contrario, queremos fortalecer estos lazos y expandirlos. Esto deriva de nuestro interés nacional. Rusia es nuestro principal socio comercial, es uno de los mayores inversores en Armenia, con Rusia tenemos muy buena cooperación técnica militar, Rusia es un mercado enorme y es un país donde conocen bien a Armenia. Armenia puede ser y ya es un lugar preferido para los turistas rusos. Nuestras relaciones con Rusia se desarrollan tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Somos miembros de la Unión Económica Euroasiática, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, también cooperamos en el marco de otras organizaciones internacionales.

No quiero hacer una evaluación de los países occidentales que hoy en día tienen una relación difícil con Rusia, porque creo que cualquier país, cualquier organización, antes de dar un paso considera que es un paso justo. Aquí quiero decir una cosa: en el mundo moderno las personas ganan cuando hay libre circulación de personas, mercancías y servicios.

Somos un país pequeño, por eso no quiero sobrestimar nuestro papel, y decir que Armenia puede ser el puente entre Occidente y Rusia es una exageración. Y, por lo tanto, estamos trabajando constantemente para no causar problemas adicionales entre Rusia y el Occidente. Creemos que es peligroso aprovecharse de las contradicciones. En muchos casos, para los países pequeños, eso puede ser fatal. Y por eso, siempre nos sentimos más cómodos cuando las relaciones entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y el Occidente no están tensas. Esta la situación más aceptable para nosotros.

P.- Algunos de sus vecinos, como Georgia, han apostado decididamente por la Unión Europea. Uds. también están en conversaciones con los socios europeos ¿Cuál es el objetivo de la política exterior armenia en relación con la UE? ¿Ve Ud. algún tipo de contradicción o falta de complementariedad entre la UE y la Unión Económica Euroasiática?

R.- Es posible que haya contradicciones entre las dos estructuras económicas y políticas, pero siendo miembros de la Unión Económica Euroasiática al mismo tiempo estamos tratando de cooperar también con la UE. La profundización de las relaciones con la UE es una de las prioridades de nuestra política exterior. Cada año estamos mejorando nuestras relaciones, tanto con la UE como con los países miembros, y esto también corresponde a nuestros intereses nacionales.

Ustedes saben que la UE ha elaborado una política que se llama Asociación Oriental y dentro de esa política había varios problemas. Pero después de la Cumbre de Riga de 2015 todo ha cambiado. Porque ahí se decidió que la UE debería tener un enfoque diferenciado para cada miembro de la Asociación Oriental. Inmediatamente después de la cumbre, Armenia expresó su deseo de reanudar las negociaciones con la UE sobre un nuevo acuerdo marco. En diciembre de 2015, Armenia y la UE anunciaron el inicio de las negociaciones. Hace una semana en Bruselas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y yo anunciamos la finalización de las negociaciones. Todo está listo para ser rubricado.

No vemos ninguna contradicción en nuestra política. Por el contrario, estamos convencidos de que esta política es complementaria y en ninguno de los documentos hay puntos que contradicen al otro, ni tienen disposiciones contradictorias entre sí. ¿Por qué estoy hablando sobre los documentos? porque creo que una de las responsabilidades más importantes de un Estado es ser responsable y poder defender sus acciones.

P.- Armenia ha acogido a decenas de miles de refugiados de la guerra en Siria. ¿Qué consejo puede dar a los países europeos sobre la gestión de esta crisis humanitaria?

R.- Uno necesita muchas cosas para dar un consejo. Yo no tengo todas esas cosas. Solo puedo decir que a la gente que llegó desde Siria no los llamamos refugiados, son nuestros hermanos y hermanas, somos de la misma sangre y carne. Y hemos recibido 20.000 sirios, la mayoría son de origen armenio. Por supuesto, ellos se enfrentan a muchos problemas, pero hoy en día los armenios que viven en Armenia también tienen dificultades y problemas. Tratamos de hacer todo lo posible para que estas personas puedan adaptarse a estas condiciones. Por supuesto, es una gran tragedia, han abandonado sus hogares que durante décadas han tratado de construir, amueblar, han dejado su patrimonio. Los armenios tienen un gran patrimonio en Siria. La gente simplemente huyó de Siria.

Hay distintos tipos de refugiados: hay gente que simplemente quiere salvar la vida de sus hijos, hay gente que busca una vida más confortable en Europa, hay personas que viajan a Europa con otros objetivos. Estoy seguro de que los europeos diferencian claramente.

P.- Armenia recordó el año pasado el centenario del genocidio a manos de los turcos. ¿Ha habido algún cambio en las relaciones con Turquía, que no reconoce ese hecho? Ud. intentó un acercamiento a Turquía mediante lo que fue llamado la "diplomacia del deporte". ¿Por qué fracasó?

R.- Creo que los eventos que conmemoraron el centenario del genocidio armenio no tuvieron ningún impacto en las relaciones entre Armenia y Turquía, porque estas relaciones simplemente no existen. Aún más, no fue nuestro objetivo levantar un histeria anti-turca. Sí que criticamos duramente a las autoridades turcas por su política de negación. No echamos la culpa al pueblo turco. Consideramos que la negación es la continuación del crimen. Y creemos que la impunidad y la negación conducen a nuevos delitos.

Estamos luchando no solamente por el reconocimiento internacional del genocidio armenio, sino también contra todos los genocidios.

Usted tiene razón, en el año 2008 yo inicie un proceso de reconciliación con Turquía. Negociamos por un largo tiempo y después firmamos dos documentos, y los firmamos en presencia de tres cancilleres de países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Los protocolos debían ser ratificados por los parlamentos de Armenia y Turquía. Todavía estamos esperando que los turcos los ratifiquen. Estoy convencido de que no lo van a hacer, porque los turcos ya expresaron su opinión, y hoy las relaciones entre Armenia y Turquía dependen de las relaciones de Armenia con Azerbaiyán. Ellos ponen condiciones previas. Al mismo tiempo, Armenia no ve como una condición previa el reconocimiento del genocidio armenio por parte de Turquía. Así que tampoco estamos dispuestos a aceptar precondiciones por parte turca.

En el siglo XXI los estados deben tener relaciones. Nosotros creemos que las cuestiones que existen entre ambos países se pueden discutir después del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

P.- Ha mencionado el contencioso con Azerbaiyán a propósito de Nagorno Karabaj ¿Qué está dispuesta a hacer Armenia para reconducir la situación? Su último encuentro con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, fue en junio del año pasado. ¿Está dispuesto a reunirse de nuevo con él, intentar una relación personal con él que contribuyera a encauzar la situación?

R.- Nosotros nunca nos hemos negado a ningún proceso de negociación, incluyendo las reuniones al más alto nivel. Sin embargo, preferimos que los acuerdos alcanzados en las reuniones anteriores sean implementados por lo menos en parte, y solo después pensar en un nuevo encuentro. Para qué reunirse, si no podemos implementar lo acordado. Como ejemplo puedo hablar sobre las últimas dos reuniones en Viena y San Petersburgo. Acordamos crear un mecanismo para la investigación de los casos de violación del régimen de alto el fuego, para rebajar la tensión en la línea de contacto. Eso también crearía una base para la continuación de las negociaciones. Pero, lamentablemente, este acuerdo no se llevó a cabo. Aún más, dos semanas después de Viena Azerbaiyán dijo que esas declaraciones fueron de los copresidentes y que Azerbaiyán no tenía nada que ver con ellas.

P.- La posibilidad de un reconocimiento de la independencia de Nagorno Karabaj ¿sigue sobre la mesa?

R.- Nosotros no reconocemos la independencia de Nagorno Karabaj solo por una razón, para permitir que el proceso de la negociación continúe. Karabaj está luchando por su derecho a la autodeterminación, por su independencia. Armenia participa en estas negociaciones porque Azerbaiyán no quiere hablar con Karabaj. De algún modo Karabaj participa en el proceso de negociación, porque los copresidentes (del Grupo de Minsk) regularmente viajan a Nagorno Karabaj e informan a las autoridades de Nagorno Karabaj sobre el proceso. Pero, durante las negociaciones, Armenia es quien representa a Nagorno Karabaj. Imagínense si, en estas circunstancias, Armenia reconoce la independencia de Nagorno Karabaj. Eso sería el fin de las negociaciones. Y como se sabe, la alternativa a las negociaciones es la guerra.

Consideramos esto como un compromiso, como nuestra contribución para continuar con el proceso de negociación. Sin embargo, dependerá de la situación; por supuesto, podemos cambiar nuestra posición. Ya he dicho varias veces que, si Azerbaiyán reanuda las acciones militares a gran escala contra Nagorno Karabaj, reconocemos de inmediato la independencia de Nagorno Karabaj, porque Armenia es el garante de la seguridad del pueblo de Nagorno-Karabaj.

P.- ¿Es Ud pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo?

R.- Es obvio que Azerbaiyán a partir de 2011, cuando rechazó firmar el documento basado en los principios de Madrid, trataba de resolver el problema por medios militares. Durante estos años Azerbaiyán ha multiplicado su presupuesto militar, ha adquirido armamentos y ha incrementado aún más su retórica bélica. Desde 2014 ha empezado a hacer provocaciones en la línea de contacto. Su política está muy clara. Azerbaiyán está tratando de mantener la tensa situación y ejercer presión sobre Armenia y Karabaj. Por un lado, quiere llamar la atención sobre el asunto, por el otro, asustar con sus acciones a los armenios. Y esta tensión alcanzó su pico en abril del año pasado, cuando los azeríes lanzaron una ofensiva en varias direcciones. Esas acciones militares duraron cuatro días, pero las consecuencias fueron muy malas. Tanto nosotros como los azeries tuvimos perdidas, ellos aún más. Estas acciones militares fueron la razón por la que nos encontramos en Viena.

La situación no ha mejorado, sigue siendo tensa. Después de esos cuatro días entendimos que siempre debemos estar atentos en la línea de contacto, tenemos que comprar más armamentos modernos para poder registrar cualquier movimiento del adversario. Los azeríes no esperaban tener tantas perdidas y entendieron que no son tan fuertes para resolver el problema en un corto plazo.

La situación sigue tensa. Por ejemplo, ayer por la noche Azerbaiyán violó el alto el fuego 41 veces, pero eso es diez veces menos de lo que teníamos el mes pasado. No creo que tengamos unas acciones militares de gran escala en futuro cercano. Pero cada vez que digo esto, pienso que el Presidente y el ministro de Defensa, en estas circunstancias, deben pensar que no es mañana sino en una o dos horas cuando pueden empezar las acciones militares.

P.- Armenia ha decidido convertirse en una república parlamentaria. ¿Tiene Ud. intención de presentarse como primer ministro después de que finalice su mandato como presidente?

R.- Hace mucho tiempo que trabajo en las estructuras estatales y he tenido altos cargos. Empecé en 1993 como ministro de Defensa. Durante mi carrera nunca ha pensado cuál sería mi cargo siguiente. Y ahora estoy en la misma situación. Todo depende de la situación. Yo digo, francamente, que no tengo un plan elaborado. Mi objetivo principal es llevar a cabo las primeras elecciones parlamentarias en abril, quiero que el Parlamento tenga la máxima confianza de la gente, porque este Parlamento será diferente de todos los anteriores debido al sistema de gestión que hemos cambiado. Hasta ahora nuestro sistema era semipresidencial.

Claro que sería muy bonito si en estas elecciones mi partido logra ganar más votos. En este caso, les quiero asegurar que el actual primer ministro seguirá en su cargo. Y si el gobierno, encabezado por él sigue con el proceso de reformas, yo no veo ningún problema para que el mismo primer ministro siga en su cargo.

Soy el líder de un gran partido y creo que siempre encontraré un lugar acorde con mi experiencia y mis esfuerzos. Fui el primer ministro de Armenia y sé cuán difícil es ese cargo. La gente que sueña con este puesto no se imagina las dificultades que conlleva.

P.- ¿Está convencido de que su Partido Republicano ganará las elecciones?

R.- Ahora, debido a la situación actual del mundo, es difícil hablar al cien por cien sobre elecciones: hace apenas un año nadie imaginaba la situación en que se encuentra Francia ahora; todos los grandes institutos de sondeos hablaban de la victoria de (Hillary) Clinton. Pero no quiero decir que la sociología sea una ciencia falsa. En nuestro caso, los sociólogos, tanto armenios como extranjeros, sugieren que nuestro partido tiene muy buenas posibilidades de ganar un alto porcentaje.

P.- ¿Cómo ve un mundo en el que el señor Trump es el presidente de un país como los EE.UU.? ¿Cuál es su opinión sobre el señor Trump?

R.- Es un poco temprano expresar una opinión, porque debemos respetar la decisión de los estadounidenses, y todavía ha pasado muy poco tiempo. Independientemente de cualquier circunstancia, nuestra relación con Estados Unidos es muy fuerte. Y el puente más fuerte de esta relación es la gran comunidad armenia de los Estados Unidos, que es muy querida y hace una gran aportación a EE.UU.

P.- Gran parte de la diáspora armenia vive en América, incluida América Latina. ¿Cuál es el estado actual de la relación con esos países latinoamericanos?

R.- Es cierto, Armenia tiene una diáspora muy grande, más de 7 millones hermanos y hermanas viven por todo el mundo. Pero todos ellos tienen algo en común, una característica que no sé si es algo bueno o malo, y es que se integran fácilmente en las sociedades en las que viven. Y así son nuestros compatriotas que viven en América Latina, tienen un papel esencial en el desarrollo de estos países. Son queridos y apreciados, los armenios siempre expresan su agradecimiento y forman parte de la sociedad. No es casualidad que Uruguay fuera el primer país en reconocer el genocidio armenio en 1965. Y ahora la mayoría de los países de América Latina han reconocido y condenado el genocidio armenio. Eso demuestra su actitud no sólo hacia los valores, sino hacia nuestros compatriotas, los cuales forman parte de sus sociedades.

Si no me equivoco, hace dos o tres años, viajé a Latinoamérica, estuve en Argentina, Uruguay, Chile, y me encontré con la colectividad armenia, grande y viable, en estos países. Tienen centros culturales, instituciones, su prensa. Hay muchos armenios exitosos, uno de ellos, por ejemplo, es Eduardo Eurnekian. Es probablemente uno de los hombres más ricos de América Latina. Estamos contentos de la actividad que él tiene en Armenia. En este caso, la distancia geográfica no juega ningún papel importante.

P.- Armenia no es un país tan conocido en España. ¿Cuáles son los principales atractivos de Armenia para los turistas españoles? ¿Tiene previsto viajar a España? ¿Ha hablado a este respecto con el presidente Mariano Rajoy?

R.- Todavía no hemos hablado con (Mariano) Rajoy, pero formamos parte del Partido Popular Europeo y tenemos contactos en ese nivel. Sí, estoy seguro de que los españoles no conocen Armenia, pero España es uno de los principales destinos turísticos para los armenios. Van a disfrutar del mar Mediterráneo, y de la cultura española. Las relaciones entre los armenios y los españoles tienen una larga historia desde la Edad Media, nuestros reyes eran aliados, y es probablemente debido a la religión común, el cristianismo.

Somos la primera nación que adoptó el cristianismo como religión del estado, y como resultado, ya hace más de 1.700 años que somos cristianos, y durante ese tiempo hemos construido numerosos monumentos. Hace algunos años, durante una reunión con periodistas españoles, uno de ellos dijo que en un país donde hay tantos monasterios, iglesias, es imposible no creer en Dios. El año pasado el Santo Padre, Francisco, visitó Armenia, y llamó a su visita "Peregrinación al primer país cristiano."

Los españoles, como exportadores de la cultura del vino, deben saber que, de acuerdo con la Biblia, el primer viñedo fue plantado en Armenia. Y hay muchas cosas que podrían atraer a los turistas españoles. El museo de manuscritos antiguos, donde se encuentra el libro más pequeño y más grande del mundo, nuestro 'lavash' (el pan armenio). Las agencias internacionales consideran a Armenia como uno de los países mas seguros del mundo. En Armenia se come muy bien, los alimentos son orgánicos. Pero lo más importante es que nosotros conocemos el arte de hospitalidad.