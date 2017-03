Paraguay reitera que no habrá obras en Yacyretá hasta solucionar la deuda

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo hoy que mientras no se solucione con Argentina el litigio sobre la deuda generada en la construcción de la represa de Yacyretá, no se realizarán licitaciones ni obras en la hidroeléctrica, compartida por ambos países.

"Acá no hay ninguna licitación hasta que no se arreglen las deudas. No vamos a llevar a cabo ningún tipo de obra", dijo Loizaga a los periodistas tras entrevistarse con el presidente paraguayo, Horacio Cartes.

Loizaga se refirió a los trabajos técnicos que se contemplan para construir el brazo Aña Cua, que completaría la represa y sumaría tres turbinas.

Añadió que el tema estará presente en la reunión que mantendrán este jueves en Asunción Cartes y el presidente argentino, Mauricio Macri, pero advirtió que se necesita tiempo para negociar una solución definitiva.

"No es una cuestión tan rápida como todos esperamos puesto que lógicamente cuando se negocian estos temas y cuando los números son muy serios y muy elevados tenemos que estar muy atentos y por sobre todo defender la posición paraguaya", dijo Loizaga.

En la construcción de la represa, sobre el río Paraná, Paraguay adquirió una millonaria deuda con Argentina, que corrió con la mayor parte de la inversión de las obras.

El reclamo de Argentina por la deuda tiene tres componentes: el capital aportado originalmente por ese país para la construcción de la represa, la actualización de ese capital y los intereses que a lo largo del tiempo fueron devengando, lo que ascendería hasta 12.800 millones de dólares.

El monto que asume Paraguay por esta deuda es de 5.000 millones de dólares.

Cartes y Macri se reunirán en Asunción el jueves para tratar, entre otras cuestiones, asuntos en materia penitenciaria, fronteriza, comercial, judicial y económica, así como la construcción de dos puentes entre los países.

El encuentro es el que quedó pendiente de II Reunión Binacional entre Paraguay y Argentina, que iba a realizarse el pasado noviembre en la ciudad paraguaya de Encarnación (sur) pero fue cancelado por las malas condiciones meteorológicas.