Downing Street dice que no activará el "brexit" hasta final de mes

Un portavoz de Downing Street, despacho oficial de la primera ministra británica, Theresa May, declaró hoy que el Gobierno esperará hasta final de marzo para iniciar el "brexit", a pesar de los rumores que apuntan a que podría hacerlo mañana.

"He dicho al final (de mes) en muchas ocasiones, pero parece que no lo he puesto en letras mayúsculas, ni lo suficientemente claro", afirmó el portavoz oficial de May.

Las dos cámaras parlamentarias podrían dar el visto bueno definitivo esta noche al proyecto de ley que permitirá al Gobierno activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la formalidad que iniciará la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea.

Si las cámaras no dan su aprobación con la celeridad prevista, o bien si May decide esperar hasta el límite del plazo que ella misma marcó para dar ese paso (final de mes), la fecha más probable para el inicio del "brexit" sería a partir del 27 de marzo, según la prensa británica.

De acuerdo con los medios, Londres dejaría pasar las celebraciones del 60 aniversario del Tratado de Roma, que los 27 socios restantes celebrarán en la capital italiana el día 25 de este mes, antes de iniciar la ruptura.

El portavoz de la jefa de Gobierno aseguró que el anuncio esta mañana de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, de que promoverá un segundo referéndum sobre la independencia de la región no ha afectado al calendario del "brexit".

La Cámara de los Comunes comenzó esta tarde un debate en el que decidirá si elimina las dos enmiendas que agregó la Cámara de los Lores al proyecto de ley para iniciar la desconexión con la UE.

Se espera que la mayoría conservadora descarte ambos anexos, que aseguran los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido tras el "brexit" y otorga al Parlamento un voto "significativo" sobre el futuro acuerdo de divorcio al que lleguen Londres y Bruselas.

La Cámara de los Lores puede dar el visto bueno definitivo al proyecto de ley esta misma noche, con lo que el texto quedaría listo para entrar en vigor tras recibir la rúbrica de la reina Isabel II, abriendo el camino a May para activar en cualquier momento el artículo 50.