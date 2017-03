Los laboristas permitirían un segundo referéndum de independencia en Escocia

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo hoy que su partido, primero de la oposición, "no bloquearía" en la Cámara de los Comunes la celebración de un segundo referéndum de independencia en Escocia si éste es aprobado por el Parlamento autónomo de esa región.

Corbyn sostuvo, no obstante, que "no hay interés" entre los escoceses para que se celebre el plebiscito e indicó que los laboristas se opondrán al mismo en el Parlamento escocés, pero, si éste lo aprueba, no lo bloquearán en el nacional de Westminster.

"El referéndum de independencia escocés de 2014 se describió como el acontecimiento de una generación. El resultado fue decisivo y no hay interés por otro referéndum", dijo el dirigente izquierdista.

"El Laborismo cree que sería erróneo celebrar otra consulta tan pronto y el Partido Laborista de Escocia se opondrá a ello en el Parlamento escocés", afirmó.

"Si, no obstante, el Parlamento escocés vota por que se celebre, los laboristas no bloquearán esa decisión democrática en Westminster", añadió.

Corbyn aclaró que "si se convoca otro referéndum, el Laborismo se opondrá a la independencia, porque no va en el interés de ninguna parte del país romper el Reino Unido".

La ministra principal del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, anunció hoy que la semana próxima promoverá la legislación para celebrar un segundo referéndum de independencia entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, ante la "intransigencia" del Gobierno conservador de Londres a negociar con la autonomía de cara al "brexit" (la salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Un portavoz del Ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, declaró hoy que convocar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia sería "divisorio" y causaría una "gran incertidumbre económica".