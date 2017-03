China pide a EEUU que se replantee su plan para aliviar tensiones en Corea

El Gobierno chino instó hoy a los de Corea del Norte y Estados Unidos a "pensar detenidamente" en la propuesta "factible y razonable" de su ministro de Exteriores, Wang Yi, sobre la suspensión de los ensayos armamentísticos norcoreanos y las maniobras militares de Washington y Seúl para aliviar las tensiones en la zona.

"Esperamos que las partes implicadas tengan en cuenta la paz, la estabilidad y la desnuclearización de la península coreana, y que piensen detenidamente sobre la propuesta para dar una respuesta constructiva", afirmó, en rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.

"Cualquier acción que aumente las tensiones es desaconsejable", añadió refiriéndose al arranque hoy de las maniobras anuales de combate simulado de los Ejércitos de Corea del Sur y EEUU, así como a las pruebas de misiles balísticos que llevó a cabo Pyongyang la semana pasada.

Hua instó a todas las partes a "actuar con moderación y mantener la calma" en lugar de "provocarse mutuamente".

La propuesta del ministro Yi citada por Hua se basa en la suspensión de los ensayos armamentísticos de Corea del Norte condicionada a un cese de las maniobras militares de EEUU y Corea del Sur para lograr una reducción de la tensión que permita el retorno a las negociaciones a seis bandas.

En una conferencia de prensa celebrada el pasado miércoles, el canciller consideró que "ambas partes son dos trenes que aceleran, se dirigen uno hacia el otro y nadie quiere dejar paso (...) Nuestra prioridad actual es encender la luz roja y frenar a ambas partes".

Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida por EEUU o Corea del Sur. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, rechazó el plan dando a entender que el líder norcoreano, Kim Jong-un, no es "una persona racional", mientras que Seúl aseguró que no suspendería sus ejercicios "puramente defensivos".

En plenas tensiones, ambos países arrancaron hoy sus maniobras conjuntas de combate simulado Key Resolve, que coordina en suelo surcoreano maniobras sobre el terreno o ejercicios de artillería a través de una simulación por ordenador, en coincidencia con la celebración en este país de otros ejercicios entre ambas Fuerzas Armadas, los Foal Eagle.

A ello se suma el inicio del despliegue del THAAD en Corea del Sur, un sistema para derribar proyectiles norcoreanos que amenacen con caer sobre el vecino del sur y que además de despertar el rechazo del régimen de Kim también ha desatado fuertes críticas de China.