El venezolano Carlos "El Chacal" vuelve al banquillo de los acusados en un nuevo juicio en Francia

Ilich Ramírez Sánchez nació en Venezuela y desde muy joven sintió afinidad por la causa de la liberación de Palestina.

El venezolano Carlos "El Chacal", quien se encuentra tras las rejas en Francia, será enjuiciado nuevamente, en esta ocasión por un ataque perpetrado en un centro comercial en 1974.

Carlos, cuyo nombre es Ilich Ramírez Sánchez, fue condenado por una serie de ataques perpetrados en Francia en los años 70 y 80 .

Ramírez, quien se declaró un militante por la causa de la liberación de Palestina, cumple dos sentencias de cadena perpetua por los atentados que lideró y que dejaron decenas de muertos y heridos en la nación europea.

A Ramírez se le dio el apodo de "El Chacal" cuando entró en la lista de los sospechosos de terrorismo más buscados del mundo.

Durante años estuvo huyendo de la justicia, hasta que fue capturado en Sudán en 1994.

¿De qué se trata este caso?

Ramírez, quien tiene 67 años, aparecerá este lunes ante tres jueces en un tribunal de París en relación a un ataque con granada en un centro comercial de la capital francesa, en septiembre de 1974, en el que dos personas murieron y otras 34 resultaron heridas.

Esta es la tercera vez que Ramírez es enjuiciado en Francia.

Ramírez se ha declarado no culpable y su abogada, Isabelle Coutant-Peyre, indicó que el juicio era " una pérdida de dinero y de tiempo ".

"¿Cuál es exactamente el sentido de llevar a cabo un juicio después de tanto tiempo?", indicó.

Georges Holleaux, un abogado que representa a las víctimas, indicó que las familias quieren ver a "El Chacal" ante un ju ez .

"Las víctimas han estado esperando por mucho tiempo para que Ramírez sea enjuiciado y condenado. Sus heridas nunca se han sanado ", indicó Holleaux.

En una entrevista concedida a un medio de comunicación, Ramírez supuestamente había dicho que él había perpetrado el ataque en un intento por persuadir al gobierno francés de dejar en libertad a un militante comunista japonés.

Sin embargo, Ramírez negó haber dicho eso en esa entrevista.

¿Quién es Carlos "El Chacal"?

La prensa fue quien le dio el apodo de "El Chacal" y para ello se inspiró en el personaje ficticio de un terrorista de la novela de 1971 de Frederick Forsyth: "The Day of the Jackal" ("El día del Chacal").

Ilich Ramírez Sánchez se convirtió en una de las figuras del Frente Popular por la Liberación de Palestina.

Ramírez nació en Venezuela, y a la edad de 24 años se unió a las filas del Frente Popular por la Liberación de Palestina y empezó su entrenamiento como un revolucionario militante.

Pocos años después, perpetró su primer ataque. Lo dirigió contra Joseph Edward Sieff, quien era el presidente de la cadena de tiendas Marks and Spencer, en Londres.

Sieff, quien era una prominente figura judía, sobrevivió a un disparó que le hirió la cabeza.

Ramírez, quien se autoproclamaba "un revolucionario profesional", fue declarado culpable de cuatro ataques con bombas en París y Marsella, ocurridos en 1982 y 1983.

Once personas murieron y 150 resultaron heridas .

Hace 20 años, Ramírez fue condenado por un tribunal francés por esos hechos. Se le volvió a condenar en 2011 y en 2013.

Si es hallado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, podría obtener su tercera sentencia de cadena perpetua .

Ramírez fue arrestado en Sudán en 1994 por la policía élite francesa. Ocurrió 20 años después del primer ataque del que se le acusó.

¿En qué ataques estuvo involucrado?