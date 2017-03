Jennifer López nuevamente en romance

Una foto íntima de la pareja que está circulando en redes sociales confirma lo que Page Six dio a conocer en exclusiva, refiriéndose al posible romance que hay entre los dos artistas, ya que se les ha visto en varias ocasiones juntos.

Jennifer López sube foto a su cuenta de Instagram y luego la borra. Supuestamente es con Alex Rodríguez en Bahamas. Aquí la tenemos. pic.twitter.com/M1L3gQLFyL — Rafael Faneyte (@rafaneyte) 13 de marzo de 2017

Una fuente contó que la nueva pareja “ha estado viéndose durante unos meses y estuvieron juntos en Los Ángeles el pasado fin de semana”. Además de escaparon juntos a las Bahamas, a disfrutar de las instalaciones del Bakers Bay Golf & Ocean Club, ubicado en Great Guana Cay, que es parte de las Islas Ábaco.

Varios medios le han preguntado por su relación con el rapero Drake, y ella asegura “Déjame aclarar esto: No estoy con Drake “, dijo en The Daily Show With Trevor Noah.