[Video] Shakira revoluciona a sus fans con los primeros detalles del nuevo disco

Tras protagonizar algunos de los éxitos más rotundos que han dejado los últimos meses en la escena latina, como 'La bicicleta' o 'Chantaje', la cantante Shakira se dispone ahora a cerrar el círculo por todo lo alto con el lanzamiento del que será su próximo trabajo discográfico.



Y para ir preparando a su público para lo que se avecina de aquí a unos meses, la estrella no ha dudado en compartir varios vídeos en sus redes sociales que, además de retratarla con dos graciosos moños, revelan los primeros compases del que será su primer sencillo, 'When a Woman', todo un descubrimiento que, como era de esperar, ha dejado gratamente impresionados a sus fans más incondicionales.



"Aprobando la mezcla de 'When a Woman' para mi nuevo álbum. Me encanta esta canción", afirma ilusionada en una de las últimas publicaciones que ha compartido en su cuenta de Instagram, la misma plataforma a la que ha recurrido poco después para "celebrar" desde el estudio de grabación las sensaciones tan positivas que le ha dejado el proceso creativo y técnico de su próximo lanzamiento.



"Feliz de cómo está quedando mi nuevo álbum, celebrándolo en el estudio con mis 'Afro Pups'", asegura al tiempo que luce orgullosa el divertido y cómodo peinado que ha elegido para una jornada de trabajo tan especial.



Pero además de sacar a relucir toda su alegría ante la posibilidad de que su próximo álbum le ayude a marcarse un nuevo número uno en las listas de éxitos, Shakira también se ha dedicado estos días a dar las gracias a sus seguidores por la gran acogida que han tenido sus duetos más recientes, tanto la canción 'Déjà Vu' que comparte con Prince Royce, como su primera colaboración con su compatriota Maluma, 'Chantaje'.



"Chantaje ha sido certificado como disco de Diamante en Estados Unidos, (10 veces platino), siendo una de las nueve canciones que logran esta certificación", anunciaba su equipo en la misma plataforma durante el fin de semana.