Reedición de "Morirás lejos" celebra la obra del mexicano José Emilio Pacheco

A 50 años de su publicación, la novela "Morirás lejos", de José Emilio Pacheco, vuelve a las librerías para celebrar la obra de uno de los hombres de letras más completos de la segunda mitad del siglo XX en México, dijo hoy el ensayista mexicano Eduardo Antonio Parra.

"Hasta hace unas semanas, esta novela debía ser rastreada en librerías de viejo o fotocopiada", dijo Parra al presentar la obra junto con el escritor José Ramón Ruisánchez en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) 2017, que se celebra en el sureste de México.

La novela de Pacheco (1939-2014) vio la luz por primera vez en 1967. Después de algunas ediciones y de formar parte de la vieja serie "Lecturas mexicanas" de la Secretaría de Educación Pública estuvo fuera de circulación por más de 20 años, hasta que la editorial Era se encargó de esta nueva edición.

Ante un centenar de personas en un salón de la Filey, Parra celebró el retorno de la novela y consideró que con ello se pone al alcance de los lectores lo esencial de la obra de Pacheco, junto con "Las batallas en el desierto" (1981).

Defendió que estas dos novelas breves son consideradas obras maestras por críticos y lectores.

"Con estas dos publicaciones se puede asegurar que lo esencial de la obra del hombre de letras más completo de la segunda mitad del siglo XX en México está al alcance de todos", dijo Parra, quien recordó a Pacheco como un escritor "multidisciplinario".

La novela "Las batallas en el desierto" es, junto con "Pedro Páramo", de Juan Rulfo y "Aura", de Carlos Fuentes, la tríada narrativa más conocida de México, subrayó.

Por su parte, el autor mexicano José Ramón Ruisánchez celebró el regreso a las librerías de la obra de Pacheco, cincuenta años después de lo que fue "un año milagroso y de gran efervescencia".

Rememoró que en 1967 en la Ciudad de México cayó la última nevada que se recuerda y además apareció un "grandísimo libro", "Cien años de soledad", de Gabriel García Márquez.

"Creo que no es casualidad. Hay años en los que se cruza todo, se produce una gran efervescencia y todo lo que estábamos esperando brota", comentó Ruisánchez, narrador y con estudios de lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El presidente de la editorial Era, Marcelo Uribe, a cargo de la nueva edición, recordó a Pacheco como un autor al que le gustaba mucho reescribir las cosas que ya había publicado, como los cuentos y los poemas.

"Quiso tratar de reescribir 'Inventario', una de sus obras, que son como 10.000 cuartillas y me dio mucho gusto que no lo hiciera porque nunca hubiera terminado y no hubiera escrito lo que hizo", declaró el editor.

Uribe recordó que Pacheco pidió a la editorial retirar la obra, porque quería hacerle cambios y crear una nueva versión de la misma.

"También me da gusto que no haya vuelto a escribir 'Morirás lejos', porque escribió otras cosas y ahora finalmente la tenemos aquí, nada más 50 años después de haber aparecido por primera vez", aseveró el titular de la casa editorial.

Entre los premios que Pacheco recibió destacan el Iberoamericano de las Letras José Donoso (2001), el Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo (2003), el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2004) y el Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca (2005).

Pacheco cultivó la novela, la poesía, la crónica, el ensayo, el cuento y la traducción.

El autor da nombre al Premio Excelencia en las Letras que entrega la Filey y que este año ha recibido la mexicana Cristina Rivera Garza.

La VI edición de la Filey acogerá hasta el próximo 19 de marzo un total de 1.200 actividades, entre presentaciones de libros, encuentros literarios, cine, conciertos y obras de teatro.