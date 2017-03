La CE avala compromisos de Gazprom para cerrar investigación antimonopolio

La Comisión Europea (CE) dio hoy su visto bueno a los compromisos ofrecidos por el gigante gasístico ruso Gazprom para garantizar que no abusará de su posición dominante en el suministro de gas a los países del centro y este de Europa y poder cerrar la investigación antimonopolio abierta por Bruselas.

"Consideramos que los compromisos de Gazprom permitirán la libre circulación de gas en Europa central y oriental a precios competitivos. Estos compromisos responden a nuestras preocupaciones en materia de competencia y ofrecen una solución de futuro conforme a las reglas de la Unión Europea (UE)", dijo en un comunicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La CE invitado ahora a todas las partes interesadas a remitirle en las próximas siete semanas sus opiniones sobre los compromisos de Gazprom y, tras analizar las respuestas, decidirá si la medidas son efectivamente suficientes para cerrar la investigación antimonopolio a la empresa rusa.

"Si las respuestas muestran que los compromisos no son adecuados no los aceptaremos", explicó en una rueda de prensa Vestager.

Pero si estos son aceptados, añadió la comisaria, el Ejecutivo comunitario adoptará una decisión para hacerlos legalmente vinculantes, de forma que si Gazprom los incumple podrá imponerle una multa de hasta el 10 % de su volumen de negocio anual mundial sin necesidad de probar que estaba violando las reglas europeas.

La Comisión consideró que los compromisos ofrecidos por el gigante ruso "contribuyen a una mejor integración de los mercados gasísticos" en Europa central y del este.

El Ejecutivo comunitario abrió en abril de 2015 una investigación a Gazprom por posible abuso de posición dominante en ocho Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria) y acusó al consorcio de poner barreras a la reventa de gas entre ellos y de fijar precios injustos.

Para abordar estas preocupaciones, Gazprom se ha comprometido en concreto a eliminar todas las restricciones contractuales a la reventa de gas entre estos países y, en particular, en los contratos con Bulgaria para que pueda desarrollar interconexiones con sus vecinos.

Además, permitirá que Hungría, Polonia y Eslovaquia pidan que parte del gas que tienen contratado sea conducido directamente por Gazprom a los Estados bálticos y Bulgaria, ya que ahora no hay interconexiones que permitan la reventa.

Por otra parte, la empresa modificará sus contratos para introducir "precios competitivos de referencia" que tendrán en cuenta los niveles de precios en Europa occidental, de forma que los clientes podrán pedir una revisión de los precios que pagan si se alejan de estos parámetros de referencia.

Por último, el consorcio ruso se compromete a no aprovechar su posición dominante en estos países para obtener ventajas en el acceso y control de las infraestructuras, en particular, a no reclamar a Bulgaria ninguna indemnización por la construcción del gasoducto South Stream.

Preguntada por si esta decisión podría dar la impresión de que la Comisión se pliega ante Rusia y mantiene una posición más dura con empresas estadounidenses como Google, Apple o Microsoft, Vestager afirmó que se debe separar la política del cumplimiento de la ley.

"Se trata de hacer cumplir la ley para que el mercado funcione con independencia de la bandera, propietario o tamaño de la empresa", comentó.