Melgar espera triunfo ante Emelec en primera fecha del grupo 3

El Melgar se enfrenta este martes ante Emelec en la primera fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores de América 2017 con la expectativa de ganar en casa.

El equipo peruano dirigido por Juan Reynoso confía en empezar la Libertadores con tan buen resultado como en el Torneo de Verano del fútbol local, donde disputa los primeros lugares en el grupo A sin ninguna derrota.

Melgar jugará en Arequipa con sus principales figuras entre las que destacan el colombiano Omar Fernández, el argentino Emanuel Herrera y Daniel Chávez en el ataque.

Por su parte, el Emelec tiene entre sus jugadores al defensa peruano Christian Ramos, quien declaró a los medios locales que vienen "con todos los ánimos de sacar los tres puntos".

"En lo personal estoy muy bien, he venido jugando, aunque en las últimas fechas no me tocó. Pero llego muy bien física y emocionalmente", dijo Ramos.

Emelec es un veterano en la Copa, con 25 participaciones, y actualmente marcha invicto en el torneo local donde ha sido tricampeón ecuatoriano.

El técnico de Emelec, el uruguayo Alfredo Arias, confía en el ataque de Pedro Quiñónez, Ayrton Preciado y Marlon de Jesús, sus principales figuras en la delantera.

- Posibles alineaciones:

Melgar: Diego Penny; Dawhlingn Leudo, Minzún Quina, Anderson Santamaría, Nilson Loyola; Luis Uribe, Carlos Ascues, Alexis Arias, Daniel Chávez; Emanuel Herrera, Omar Fernández.

Entrenador: Juan Reynoso.

Emelec: Esteban Dreer; Jordan Jaime, Fernando Pinillo, Óscar Bagüi; Romario Caicedo, Pedro Quiñonez, Osbaldo Lastra, Ayrton Preciado, Marcos Mondaini; Bruno Vides y Marlon de Jesús.

Entrenador: Alfredo Arias.

Árbitro: el brasileño Sandro Ricci asistido por sus compatriotas Emerson de Carvalho y Marcelo Van Gasse.

Estadio: Monumental Virgen de Chapi, de Arequipa

Hora: 17.30 local (22.30 GMT) del martes.