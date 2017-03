Gaviria:"El final fue parecido a la Milán San Remo"

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), ganador de la sexta etapa de la Tirreno Adriático, calificó su triunfo de "importante para mi y el equipo", a seis días de la Milán San Remo, la primera gran clásica del año, cuyo final comparó con el último tramo camino de Civitanova Marche.

"La subida antes del final hizo que la carrera fuera un poco similar a la Milán-San Remo. Siempre es un bueno mantener un duelo con Peter Sagan, pero la lucha también es con otros corredores. Me alegro de haber conseguido este triunfo, es muy importante para mi y para el equipo", dijo en meta el ciclista de La Ceja (Antioquía).

Es el cuarto triunfo de Gaviria en la presente temporada, después del doble éxito alcanzado en la Vuelta a San Juan y la etapa de la Vuelta al Algarve. La jornada de la Carera de los dos mares estaba en los planes del ciclista del Quick Step.

"Realmente hoy queríamos ganar eta etapa porque era la primera para los velocistas. En la tercera etapa me caí me caí y no tenía unas piernas excelentes, pero ahora estoy bien", comentó.