Khedira: "Hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos mejores que yo"

El centrocampista alemán del Juventus Turín Sami Khedira aseguró hoy que quiere seguir jugando a alto nivel durante varios años, ya que "hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos" que sean mejores que él en este momento.

Khedira, que estuvo en el Real Madrid durante cinco temporadas, afirmó además que quiere luchar para ganarlo todo en este curso con el Juventus, en una entrevista publicada en el diario italiano "La Repubblica".

"En el futuro me veo viajando. Iré a Estados Unidos, pero no ahora. Quiero jugar a alto nivel durante muchos años, me siento bien físicamente y mentalmente. Hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos que sean mejores que yo", aseguró.

"Quiero ganar la Liga de Campeones, quiero defender el título mundial con Alemania y esto no sería posible si me fuera a Estados Unidos o a China. Además gano mucho dinero también aquí", agregó.

El centrocampista alemán, de 29 años, confirmó que se siente en plena forma y que las lesiones que sufrió en el pasado no suponen ningún impedimento.

"Tengo la edad perfecta, para mí envejecer es mejorar. Tuve muchos pequeños problemas y una lesión grave cuando estaba en el Real Madrid, pero no me han condicionado", explicó.

Khedira admitió que atravesó "momentos difíciles", de los que logró salir gracias a "la ayuda de entrenadores preparados, medicina alternativa y entrenamiento visual para conocer mejor" su cuerpo.

Preguntado sobre si confía en la posibilidad de ganar el título liguero, la Copa Italia y la Liga de Campeones, Khedira opinó que el Juventus tiene el deber de intentarlo.

"Podría ser el año del triplete y tenemos que intentarlo. En el campeonato y en la copa vamos bien. Para ganar la Liga de Campeones hace falta ser sólidos, pero también buen estado de forma y suerte, es una combinación de factores", argumentó.

"La calidad la tenemos y también el grupo está junto", concluyó.