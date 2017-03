La vieja amistad entre Otto Bula y el presunto falso testigo de la parapolítica

Esta semana se conoció que Andrés Vélez Franco, un testigo de la parapolítica, supuestamente había declarado en la Fiscalía en contra del excongresista Otto Bula por supuestos beneficios que había recibido por parte de un fiscal en un proceso de extinción de dominio y lavado de activos; el diario el Espectador reveló unos audios en los que, al parecer, la relación entre los dos viene de años atrás.

Se trata de unas conversaciones telefónicas en las que Vélez le pide a Bula, a inicios del 2015 en medio de su proceso por parapolítica, que declara en contra del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por un supuesto ‘chisme’ de que él (Zuluaga) había dado plata para la defensa de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, investigada por parapolítica. Sin embargo, en el audio se escucha que Bula se niega a decir mentiras ante la Corte Suprema: “Yo no cuento eso. Qué voy a contar eso. Ni soy amigo de Óscar Iván Zuluaga, ni me consta, ni lo he dicho, ni un carajo. Entonces qué voy a contar”.

Los audios también revelan que uno de los magistrados de la Corte que lleva los procesos por parapolítica supuestamente había pedido un ‘regalito’ con el fin de que Bula resultara beneficiado en su proceso, ““Yo no sé nada de eso. Y te lo dije desde el momento que me dijiste que le ibas a dar un reloj a ese man (Iván Cortés). No le doy regalos a nadie. Ni a ese man ni a una policía judicial. Yo no tengo por qué estarle dando regalos a nadie”: dice Bula en uno de los audios revelados por El Espectador.

Al respecto, el magistrado ha dicho que nunca ha pedido regalos y que señalo a Vélez como un mentiroso. De hecho, en los expedientes de la Fiscalía existen dos procesos por falso testimonio contra el testigo interpuestos por Nancy Patricia Gutiérrez y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.