Fillon dice estar "convencido" de que su inocencia se reconocerá

El candidato conservador a las presidenciales francesas, François Fillon, dijo hoy que no se hace "muchas ilusiones" sobre su eventual imputación este próximo miércoles, pero se mostró seguro de que su "inocencia" acabará siendo reconocida.

"Teniendo en cuenta la precipitación con la que este proceso se ha llevado a cabo, no me hago muchas ilusiones, pero estoy convencido de que mi inocencia se reconocerá 'in fine'", dijo en una entrevista concedida al diario "Les Échos".

El ex primer ministro francés (Los Republicanos) ha sido convocado ante los jueces de instrucción en el marco de la investigación sobre la atribución de supuestos empleos ficticios a su mujer y dos de sus hijos, abierta a finales de enero tras la revelación del semanario satírico "Le Canard Enchaîné".

En un primer momento, aseguró que dimitiría en caso de resultar imputado, pero el pasado 1 de marzo subrayó que no se retiraría al considerar que "solo el sufragio universal, y no un proceso acusatorio, puede decidir quién será el próximo presidente".

"Es inimaginable que la manera en la que la instrucción se ha efectuado consiga privar a la familia política que yo represento de la posibilidad de tener un candidato a las presidenciales. Por lo tanto, asumí mis responsabilidades", dijo hoy.

El candidato cargó además contra el escrutinio mediático en su contra y al que hoy se sumó la revelación de que habría recibido trajes de regalo por valor de 48.500 euros desde 2012, de los cuales 35.500 euros se habrían pagado en efectivo.

El semanario "Le Journal du Dimanche" señaló que los dos últimos, de 6.500 euros cada uno, se remontan a los pasados 9 y 10 de febrero, en plena campaña electoral.

"Un amigo me regaló trajes en febrero, ¿y qué? Observo que mi vida privada es objeto de investigaciones de todo tipo y que soy el único al que se le reserva ese tratamiento. Mis hechos y gestos son escrutados todos los días con la intención evidente de perjudicarme para apartarme de la carrera presidencial", criticó.

Fillon, que en otras ocasiones ha dicho ser víctima de una campaña mediática, judicial y gubernamental, destacó que no sabe quién quiere dañarle porque no tiene un gabinete "oculto" que investigue para "desenmascarar" a sus enemigos.

"Esa no es mi concepción de la democracia. Yo dedico mi tiempo y mi energía a mi proyecto de recuperación de Francia", concluyó en la edición digital de "Les Échos".