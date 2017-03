Turquía acusa a Holanda de violar la Convención de Viena en Rotterdam

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha acusado hoy al Gobierno holandés de violar la Convención de Viena al no permitir a la ministra de Familia, Fatma Betül Sayan Kaya, acceder al consulado de su país en Rotterdam.

"Nuestro encargado de negocios consular y nuestra ministra no pudieron acceder a su propio consulado. Además, el cónsul, que estaba dentro, no pudo salir, no le dieron permiso. Esto es una violación total de la Convención de Viena", dijo Çavusoglu en referencia al tratado internacional que regula los derechos del personal diplomático.

"Estas prácticas son racismo. Son xenofobia, hostilidad al islam, vulneración de la democracia, violación de las libertades", dijo el jefe de la diplomacia turca hoy a la agencia semipública turca Anadolu durante su visita a Metz, ciudad francesa a la que acudió anoche para un encuentro con ciudadanos turcos residentes en la zona.

También el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado hoy de nuevo los incidentes de Rotterdam, calificándolos de "nazismo" y amenazando con represalias.

"Occidente muestra desde hace unos días su verdadero rostro. Creía que el nazismo se había acabado, pero no: está vivo en Occidente", dijo Erdogan durante una ceremonia en el Ministerio de Asuntos Religiosos en Ankara, recogido por el diario Hürriyet.

"Si Holanda sacrifica las relaciones con Turquía por las elecciones que celebrará el miércoles, pagarán un precio por ello. Aún no hemos llegado a hacer lo que hay que hacer. Veremos lo que pasa el miércoles. Los que han hecho eso se enfrentan a 250.000 turcos", dijo el presidente, en referencia al colectivo turco o de origen turco residente en Países Bajos.