La razón por la que Sara Uribe se quitó los implantes de los senos

La presentadora comenta al periódico El Espectador que hace un año decidió quitarse los implantes y fue una gran cambio para su vida tanto emocional y físico “Cuando me las quité me sentí muy rara porque me las veía caídas, ya no sentía la seguridad de ponerme una blusa y eso me causó una reacción emocional muy fuerte, porque cuando me quitaba la ropa no sabía si le iba a gustar a mi novio, por el estereotipo de belleza que uno tiene, pero ahora me siento bien así, aunque no le digo no a las cirugías“ dijo Uribe al medio.

Así lucía con los implantes:

Pstt pstt feliz noche 💤💤💤💤🍓🙏🏻 mis accesorios de @victoriosafj Una publicación compartida de Sara Uribe (@sara_uribe) el 25 de Dic de 2015 a la(s) 6:34 PST

Ahora luce así:

Además, mencionó al mismo portal que no está en contra de las cirugías, pues a veces puede ayudar a subir el autoestima y añadió que “Una cirugía no te hace más ni menos, pero a veces ayuda a tu autoestima, te hace sentir más sexi o te hace ver más bonita. No voy en contra de las cirugías, mientras sea para sentirse bien con uno y no para complacer a otras personas, como me pasó la primera vez que me las puse”.

La ex protagonista de novela, Sara Uribe, y la actual locutora en el nuevo medio ‘La Kalle’, también comenta en esta entrevista cómo le cambió la vida el ganarse el reality del canal RCN esto dijo "Fue el juego de mi vida, la mejor experiencia que haya tenido y la oportunidad para darme a conocer y llegar a tantas personas que de una u otra forma llenaron mi corazón y mi carrera profesional.

Y la difícil situación que vivió tras su fugas romance con el futbolista colombiano Fredy Guarín "Mi dignidad fue pisoteada y me sentí muy deprimida muchas veces, porque veía que se derrumbaba mi carrera. Dios me sacó de todo esto y me volvió a enaltecer y a poner en los medios y ahora no me interesa ningún tipo de relación, pero si aparece, será bienvenido”.