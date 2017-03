Semana brasileña de la moda apuesta por nuevos nombres y adapta conceptos

La 43ª edición de la Semana de la Moda de Sao Paulo, el principal evento internacional del sector de la confección en Brasil, comienza mañana con una apuesta firme por las propuestas de nuevos diseñadores y su adaptación a los conceptos que cada vez se imponen más en la comercialización global del vestuario.

La también llamada "Sao Paulo Fashion Week", que reunirá durante cinco días en el Pabellón de la Bienal de Ibirapuera a diseñadores, compradores, marcas, modelos y prensa especializada para su propuesta de Invierno-Otoño 2017, tiene cuatro importantes 'bajas' en su lista de protagonistas.

Esta vez los consagrados Ronaldo Fraga, Reinaldo Lourenço, Gloria Coelho y Valdemar Iódice, ausentes cada uno por diversos motivos, pasan testigo a nuevos nombres de la moda brasileña como Fabiana Milazzo y la carioca Alessandra Affonso Ferreira, quien firmó algunas colecciones de Isolda y es dueña ahora de la marca Sissa.

Fraga, según su asesoría de prensa, se encuentra cumpliendo compromisos en el exterior, como su participación en el Festival SXSW en Austin (Estados Unidos) y luego viajará a Israel para desarrollar un "nuevo proyecto".

Lourenço y Coelho, por su lado, señalaron que no participaron esta vez por no poder adaptar su trabajo al concepto "see now, buy now" (mire ahora, compra ahora), que no da margen a los seis meses de producción de piezas propuesto entre el intervalo de una edición y otra de la Semana de la Moda de Sao Paulo.

El concepto "see now, buy now", que tiene a imponerse en los principales eventos de la moda del mundo, con colecciones que llegan a las vitrinas inmediatamente después de mostrarse en las pasarelas, comenzó en Nueva York y Londres con marcas como Burberry y Rebecca Minkoff.

En el mismo sentido, Iódice justificó que sólo cancelando su participación podría adaptarse para el esquema propuesto y presentar su próxima colección en la edición Verano-Primavera 2018 de octubre y por eso ya en la anterior, previendo su ausencia de ahora, incorporó al proyecto algunas prendas de invierno de su ropero.

Con la ausencia de esos cuatro nombres, los ojos de los "fashionistas" estarán centrados esta vez en marcas como Reserva, una de las más fuertes del Fashion Rio -en Río de Janeiro- y en otras tradicionales que se mantienen como Ellus -que celebra sus 45 años-, Osklen, Pat Bo, Apartamento 03 y João Pimenta.

En total serán treinta marcas las que desfilarán en las pasarelas de la Semana de la Moda de Sao Paulo que siempre tuvo su primera edición del año en abril y que por la adaptación al calendario internacional la realiza ahora en marzo.

A las debutantes Milazzo y Sissa se suman otros con pocas pasarelas como Alexandrine, con su diseñador Dinho Batista, y las marcas paulistas A.Niemeyer, Tig y Two Denim, que con pocas participaciones han caído en el agrado de la crítica.

Memo, marca de Patricia Birman, se une en esta edición a Lilly Sarti, mientras que la revelación de la edición anterior, LAB, del cantante de rap Emicida y con su siempre sugestiva propuesta de moda urbana, será la encargada de clausurar el evento el próximo viernes.

Los desfiles esta vez vuelven al remodelado Pabellón de la Bienal, un espacio proyectado por el fallecido arquitecto Oscar Niemeyer, después de haber ocupado en las últimas ediciones una gigantesca carpa en las afueras del recinto ubicado en el Parque de Ibirapuera.

Lanzamientos de libros de estilo, conferencias de especialistas y una exposición alusiva al mundo de las pasarelas complementan la programación de cinco días en la cita internacional de la moda en la capital paulista.