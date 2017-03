"Vida de familia" se alza con el premio del jurado del festival de Miami

La chilena "Vida de familia", de Alicia Scherson y Cristián Jiménez, se llevó hoy el premio del jurado de la Selección Oficial del Festival de Cine de Miami (EE.UU.).

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- La chilena "Vida de familia", de Alicia Scherson y Cristián Jiménez, se llevó hoy el premio del jurado de la Selección Oficial del Festival de Cine de Miami (EE.UU.).

"Es uno de los primeros festivales a los que vine. Ganar este premio es increíble", subrayó Jiménez al recoger el premio.

La cinta, una comedia negra protagonizada por Jorge Becker y Gabriela Arancibia, se hizo merecedora del principal galardón otorgado por el Gran Jurado del festival, que incluye un premio en metálico de 30.000 dólares de la Fundación Knight.

El premio a la mejor película iberoamericana, dotado con 10.000 dólares, fue a parar al largometraje español "María (y los demás)", ópera prima de la barcelonesa Nely Reguera y que está protagonizada por la ganadora del premio Goya Barbara Lennie.

La comedia de Reguera, de estreno en Estados Unidos, se impuso a otros 34 largometrajes, procedentes de España y varios países de América del Sur.

Entre los ganadores de la trigésimo cuarta edición de la cita cinéfila de Miami, dados a conocer en una ceremonia celebrada hoy en el Teatro Olympia, en el centro de Miami, figura el uruguayo Daniel Hendler, quien se llevó el premio a mejor dirección por su segundo largometraje "El candidato".

La cinta, una de las 20 que integraron esta año la Selección Oficial del festival, cuenta con guión del propio director, quien además acudió a Miami por partida doble, ya que protagonizó la última película del también uruguayo Adrián Caetano, "El otro hermano", que compitió en la sección principal y en la categoría de cine iberoamericano.

"Increíble, no estoy preparado, ha sido una película colectiva, mérito de todos", señaló Hendler, quien recogió el premio vestido informalmente porque dijo que no esperaba el reconocimiento y no se había vestido para ello.

El premio a mejor interpretación este año lo compartieron los cubanos Lola Amores y Eduardo Martínez, por su trabajo en el drama de Carlos Lechuga "Santa y Andrés", ambientado en 1983, que narra el encuentro entre dos opuestos ideológicos, un escritor y una miembro del Consejo Popular.

Por su parte, el chileno Tomás Alzamora se llevó el premio a mejor guión por "La mentirita blanca", película que además supuso su debut como director y en la que lleva la fiebre de la "noticias falsas" a un pequeño pueblo rural de su país.

Muy emocionado, casi con lágrimas en los ojos, Alzamora declaró: "es realmente importante porque esto era un proyecto de la universidad, estamos naciendo".

El jurado de este galardón, otorgado por la fundación Jordan Ressler, concedió una mención de honor para el catalán Marc Crehuet por el guión de la película española "El rey tuerto", basada en una obra de teatro homónima de la que es también autor.

El documental de la estadounidense Joan Kron "Take my nose... Please!", que disecciona con irreverencia la industria de las cirugías estéticas en EE.UU., se llevó el premio en esta categoría, en la que participaron más de 25 producciones.

Con el anuncio de los galardones, la fiesta anual del cine en Miami, que además dio el premio a mejor cortometraje para "Une tête disparait" ("La cabeza se desvanece"), de Franck Dion, entra a su tramo final, poco antes de que culmine del todo este domingo.

El histórico Olympia Theater albergó hoy la última gran presentación especial de la programación del festival, la comedia española "Es por tu bien", por cuya alfombra roja ha pasado el director de esta cinta, Carlos Therón, y uno de sus protagonistas, el actor Javier Cámara.

El filme, que ha hecho una gran taquilla en su país, tiene su estreno internacional en Miami, la "puerta de entrada perfecta" para América Latina y Estados Unidos, según declaró a Efe Cámara.

Con un total de 130 películas de 40 países, 22 de ellas estrenos mundiales, el Festival Internacional de Cine de Miami se inició el pasado 3 de marzo, afianzada cada vez más como una cita clave para la cinematografía iberoamericana.

"Este festival es la gran puerta de entrada del cine iberoamericano en Estados Unidos en busca de distribuidores y agentes internacionales, y este año hemos seleccionado 70 películas" en español, señaló a Efe Eloísa López, directora de programación.

La trigésima cuarta edición del festival fue inaugurado con la película "Norman: The Moderate Raise and Tragic Fall of a New York Fixer", dirigida por Joseph Cedar, y cuyo protagonista, Richard Gere, se encargó de poner la cuota de elegancia "marca Hollywood" al presentar la cinta en Miami, en compañía de su novia española Alejandra Silva.

Aunque aun no hay cifras oficiales, este año se prevé superar la afluencia de 2016 y llegar a los 70.000 espectadores, un tirón del que es en buena parte responsable el cine de habla española, según López.

El Centro Cultural de España de Miami albergará una fiesta de clausura, con la que la edición de este año de la cita cinéfila entra en su tramo final.