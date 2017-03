Marc Márquez: "Si mañana fuera la carrera, podríamos luchar por el podio"

El español Marc Márquez (Honda), actual campeón mundial de MotoGP declaró este domingo, tras marcar el décimo mejor tiempo en la última jornada de pruebas de pretemporada en el circuito catarí de Losail que si mañana tuviese que competir, cree que podría "luchar por el podio""Estoy contento con el ritmo que hemos conseguido mantener, aunque está claro que no ha sido el mejor entrenamiento de la pretemporada para nosotros", explicó en declaraciones que difunde el equipo Repsol Honda.

"Estoy contento con el ritmo que hemos conseguido mantener, aunque está claro que no ha sido el mejor entrenamiento de la pretemporada para nosotros", explicó en declaraciones que difunde el equipo Repsol Honda.

"Me he caído tres veces: la primera al principio del día por una vibración en la curva 4, que me ha impedido frenar a tiempo. Después, se me ha cerrado la dirección dos veces y, especialmente la segunda -que ha sido durante el simulacro de carrera- ha sido por mi culpa", agregó.

"Cuando haces una tanda larga debes intentar forzar, o no puedes entender realmente dónde estás. De todos modos, es mejor que estas cosas pasen ahora, durante un entrenamiento, y espero que cuando volvamos aquí, para la carrera, lo podamos gestionar mejor", dijo.

"Como decía, nuestro ritmo es bastante bueno; en este circuito sólo Maverick (Viñales) es más rápido que el resto y si mañana tuviésemos que competir, creo que podríamos luchar por el podio", dijo.