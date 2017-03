Jonah Kipkemoi: "Soy el primer sorprendido por mi victoria"

El corredor keniano Jonah Kipkemoi Chesum, ganador en categoría masculina de la 39ª edición del Maratón de Barcelona, se ha mostrado sorprendido por la victoria conseguida, ya que competía como 'liebre', pero se ha quedado solo y ha decidido seguir hasta el final.

"El de hoy era mi primer maratón. He corrido algunos medios maratones y me han ido bien. La verdad es que no esperaba esta marca. Estoy realmente sorprendido", ha añadido.

El triunfo de Kipkemoi, es de la fe, su historia no deja a nadie indiferente. De pequeño, en un incendio sufrió quemaduras en la parte derecha de la cara y en el brazo derecho, que le provocaron secuelas físicas.

En 2012, con 22 años, fue elegido por Kenia para competir en la categoría t46 de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Destacó siendo sexto en los 800 metros y séptimo en el 1500.

"Ahora estoy en la categoría T47 y compito tanto en paralímpicos como en absolutos. Creo que puedo hacer un buen papel en las competiciones. Seguiré en Europa y no sé cuál será mi próxima competición", ha dicho.

La etíope Helen Bekele, de 22 años, vencedora en categoría femenina, donde ha establecido, con 2h.25:04, un nuevo récord, ha asegurado que la carrera ha sido "muy rápida", gracias al trabajo de las 'liebres'.

"Pensaba que mi compatriota Tsegaye Melesech, con mejor marca que yo iba a ganar, pero he tirado fuerte y a ocho kilómetros para el final me he probado con un fuerte cambio de ritmo. Meleseh se ha quedado algo atrás y yo me he sentido bien y mi 'liebre' me ha acompañado. En absoluto pensaba que hoy iba a bajar cuatro minutos mi marca personal", ha dicho.