Al Asad afirma que las tropas de EEUU y Turquía en Siria son "invasoras"

El presidente sirio, Bachar al Asad, afirmó en una entrevista publicada hoy que las tropas de Estados Unidos y Turquía son "invasoras", al no haber pedido permiso para combatir a los terroristas en territorio sirio.

"Las tropas extranjeras que vengan a Siria sin invitación o consulta o permiso, son invasoras, sean estadounidenses, turcas o cualquier otra. Y no creemos que vaya a servir", dijo Al Asad en una entrevista al canal chino Phoenix TV, reproducida integralmente por la agencia oficial siria SANA.

El Gobierno estadounidense ha aprobado esta semana el envío de un contingente de 400 soldados que se sumarán a otros 500 que ya operan en territorio sirio en apoyo de las Fuerzas Democráticas de Siria (FSD), una milicia encabezada por combatientes kurdos, en su campaña contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Las FSD, entrenadas y armadas por EEUU, han establecido un cerco a la ciudad de Al Raqa, principal bastión del EI en Siria, y también cuentan con la cobertura aérea de los bombardeos de la coalición internacional.

En la entrevista, Al Asad también consideró que la promesa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de combatir al EI aún no se ha plasmado en acciones concretas.

"No hemos visto nada concreto aún en relación a esta retórica, lo que estamos viendo de cierto es un tipo local de incursiones. No se puede lidiar con el terrorismo con base local. Debe ser integral, no puede ser parcial o temporal. No puede ser desde el aire, debe ser en cooperación con las tropas en el suelo, por eso los rusos tuvieron éxito", dijo.

Al Asad dijo que alberga "esperanzas" de que EEUU considere no circunscribir su lucha antiterrorista al EI y la amplíe a otros grupos, entre ellos la exfilial siria de Al Qaeda, que ahora ha aglutinado a una serie de grupos armados bajo el nombre Organismo de Liberación del Levante.

Aseguró que no existe un canal de comunicación oficial con el Gobierno de EEUU y reiteró que la intervención estadounidense en Siria se ha dado sin consulta o permiso, por lo que la considera como "ilegal".

Sobre el progreso de las negociaciones de paz, Al Asad afirmó que la última reunión de Ginebra supuso "un paso", ya que sirvió para discutir la agenda de los puntos que serán tratados en futuros encuentros.

No obstante, vaticinó que falta un "largo camino" para llevar a cabo el proceso negociador y afirmó puede haber otras rondas en Ginebra o Astaná.

Reiteró sus quejas a la falta de unidad de la delegación opositora y afirmó que algunos de los delegados opositores defienden los intereses de los terroristas o las agendas de países como Arabia Saudí, Turquía, Francia o Reino Unido y "posiblemente" EEUU.

"Si quieres que sean fructíferas (...) deberían ser unas reales negociaciones sirias-sirias", dijo Al Asad, que también criticó el mecanismo del diálogo propuesto por el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, "con la influencia de países que querían usar las negociaciones para presionar a Siria, no para alcanzar cualquier solución".

La ONU prevé convocar para el próximo 23 de marzo el inicio de una nueva ronda de negociaciones de paz sobre Siria en Ginebra.