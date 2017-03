Fiscal dice Tribunal debe fallar si extupamaro cometió crimen lesa humanidad

La Fiscalía de la Nación de Uruguay recomendó al Tribunal de Apelaciones, que en septiembre de 2016 revocó el procesamiento con prisión del extupamaro Héctor Amodio Pérez, aclarar si el exguerrillero cometió crímenes de lesa humanidad.

El abogado de Amodio, Andrés Ojeda, explicó hoy a Efe que el pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación se produce cada vez que falla un Tribunal de Apelaciones y que no se trata de una obligación, sino de una opinión sobre el fallo.

Con esta resolución de la Fiscalía, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay deberán resolver si es necesario que la Justicia se vuelva a pronunciar sobre el caso.

Concretamente, el fiscal de corte Jorge Díaz, quien firma el comunicado de la Fiscalía, consideró que el fallo del Tribunal de Apelaciones debía aclarar si la conducta de Amodio califica como un delito de lesa humanidad, ya que de ser así no podría aplicarse la prescripción que finalmente primó sobre la causa del exguerrillero.

Sin embargo, Ojeda manifestó que no comparte la interpretación de Díaz, ya que el Tribunal de Apelaciones resolvió que Amodio no cometió ningún delito.

"Entonces, si ni siquiera hay delito, menos puede haber lesa humanidad", apuntó el abogado.

De esta manera, aunque reconoció que no hay una oración del fallo del Tribunal de Apelaciones que aclare que la conducta no fue de lesa humanidad, esto "no hace falta desde el momento en que dice que no hay delito".

En 2015 el exguerrillero tupamaro volvió a Uruguay tras 42 años en España para presentar un libro sobre el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).

Sin embargo, mientras estaba en el país suramericano recibió dos denuncias por su supuesta complicidad con los militares que tomaron el poder tras el golpe de Estado de 1973 en la detención y tortura de personas en el preludio de la dictadura (1973-1985) pero que persistieron durante la misma.

El 14 de septiembre de 2015 la Justicia imputó y dictó prisión preventiva para el extupamaro como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad.

La defensa de Amodio apeló el fallo y dicha apelación fue aceptada por el Tribunal de Apelaciones que resolvió en septiembre de 2016 revocar el procesamiento con prisión del exguerrillero y concederle la libertad provisional.

Según confirmó Ojeda, el extupamaro se encuentra actualmente en España y regresará el 20 de marzo, cuando vencerá el plazo que le concedió la Justicia uruguaya para salir del país.