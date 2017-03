Contador: Dudé si ir a por la etapa o la general

El español Alberto Contador, segundo en la séptima etapa y tercero en la general de la París-Niza, admitió que hoy dudó a la hora de pelear por el triunfo parcial o subir puestos en la general.

Contador, que ensalzó "el extraordinario trabajo" de su compañero colombiano Jarlinson Pantano en la subida final al Col de la Couillole, manifestó: "He dudado entre ir a por la etapa o por la general, lo que aprovechó Richie Porte para atacar y marcharse".

"Finalmente tiré hacia adelante para distanciar a rivales de la general", explicó el corredor de Pinto, quien precisó que al no poder alcanzar al australiano siguió junto al colombiano Sergio Henao (Sky), nuevo líder, "que luego se quedó y perdió unos segundos"

El líder del Trek destacó el trabajo de Pantano: "Le dije que pusiera un ritmo rápido para que se quedara gente de la general. Ha hecho un trabajo extraordinario, ha seleccionado y roto el grupo".

"Hoy me he encontrado con mejores sensaciones. Mañana la etapa es menos dura. Es una pena que no termine en alto", concluyó el corredor madrileño.