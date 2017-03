Ross Raisin autor de "Un talento": “Los futbolistas no están preparados para el mundo real porque la idea es que no entren en él”

GETTY IMAGES

El autor, fanático de Bradford City (de rojo), tuvo acceso a algunos clubes de fútbol ingleses para investigar su libro.

El fútbol es el deporte más popular del mundo y los jugadores de las principales ligas son venerados en todo el planeta.

Pero detrás de la fama, la fortuna y el brillo hay un oscuro mundo “feo, retrógrada, inmoral y secreto”.

Esto es lo que descubrió el escritor británico Ross Raisin cuando se propuso investigar la trastienda de la Premier League -la primera división del fútbol inglés- para su más reciente novela “A Natural” (Un Talento).

El libro de Raisin cuenta la vida de Tom Pearman, un futbolista de 19 años que de chico fue reclutado por una academia de un club de la Premier League.

El sueño de toda la vida de Tom de ser una estrella de fútbol se desvanece repentinamente cuando el club decide no contratarlo.

Raisin le contó al programa cultural de Radio 4 Front Row, que para escribir sobre el mundo de Tom entrevistó a “jugadores jóvenes, futbolistas veteranos, entrenadores y directores de fútbol”.

“No voy a mentir, disfruté mucho investigando para este libro porque soy un fanático del fútbol”, contó Raisin, seguidor del club Bradford City, de tercera división.

PENGUIN BOOKS

“A Natural” (Un Talentoso) cuenta la historia de un futbolista de 19 años que atraviesa por una crisis profesional y personal.

99%

La novela hace hincapié en un tema que es ignorado por muchos: qué pasa con esos jóvenes que dedican toda su infancia y adolescencia a convertirse en futbolistas profesionales pero no lo logran.

Según Raisin, se trata del 99% de los chicos que entrenan en escuelas y academias de fútbol.

El problema, afirma el autor, es que esos jóvenes no están preparados para hacer ninguna otra cosa que jugar al balompié.

“Si eres futbolista creces en un mundo muy restringido, en una burbuja , y si en algún momento te expulsan fuera de la burbuja -que es la experiencia que tiene el 99% de los jugadores de la academia a quienes no se les ofrece un contrato- (…) quedas en una posición muy difícil”, señala.

Lo mismo ocurre con quienes cuestionan su lugar dentro de la burbuja, por ejemplo, con quienes tienen dudas sobre su identidad sexual -afirma el escritor- cuyo protagonista atraviesa también por este dilema.

Según Raisin los jóvenes futbolistas que aspiran a jugar en las grandes ligas “no están preparados desde lo educativo o lo social para el mundo real porque la idea es que no entren al mundo real”.

EPA

Todos los niños sueñan con llegara ser profesionales inspirados por las estrellas.

Ni siquiera saben cómo tratar con una mujer porque “ es probable que no hayan tenido muchas conversaciones con mujeres , ya que no hay muchas mujeres en el mundo del fútbol, en especial en puestos de poder”.

El autor describe al mundo del fútbol como “hipermasculino” y cuenta que “el grado de cultura de bullying ” que encontró “es mucho peor de lo que había anticipado”.

Vida secreta

Raisin, quien no quiso revelar los clubes a los que tuvo acceso especial para poder investigar su novela, dijo que fue justamente ese anonimato el que le permitió conocer aspectos desconocidos de la vida de los futbolistas.

“Una vez hablé con un mediocampista en el bar de su club y cuando se fueron sus compañeros me llamó la atención lo bien que hablaba, lo articulado y expresivo que era”, relató.

“Le comenté que me sorprendía y él me respondió que nunca hablaría así enfrente de sus compañeros ”, aclaró.

“Me dijo que lo último que quieres como futbolista es destacarte del resto, ser considerado el tipo de persona equivocada y él sentía que a muchos otros jugadores les pasaba lo mismo: tenían el potencial de ser de una cierta forma pero como eligieron ser jugadores se les entrenó para ser así”.

GETTY IMAGES

Ross Raisin es el autor de las aclamadas novelas “God´s Own Country” (El País de Dios mismo) y “Waterline” (Nivel de Agua).

La novela también explora la relación de los jugadores con sus cuerpos .

“Cuando entras a un club tu cuerpo está constantemente entrenado y monitoreado y puesto a prueba por el club, entonces se crea una relación muy rara y se abre la duda sobre quién es dueño de tu cuerpo. ¿Eres tú? ¿Es del club?”, pregunta.

Raisin, autor de las aclamadas novelas “God's Own Country” (El País de Dios mismo) y “Waterline” (Nivel de Agua), aclara que “A Natural” no es “una novela sobre el fútbol per se . Es un libro sobre la identidad, sobre la vergüenza, sobre el amor, sobre el dolor ”.

No obstante, la obra sí plantea dos contradicciones muy futbolísticas.

Por un lado la de los jugadores, que oscilan entre la pasión por lo que hacen y el temor al fracaso o a que el cuerpo les “falle” (lo que también muchas veces sienten como un fracaso).

Y por el otro la del lector fanático del balompié, que para disfrutar de su afición debe conciliar esa “emoción pura e intensa” que le genera el fútbol -como lo describe Raisin- con saber que “detrás de todo eso hay un mundo que suele ser muy feo, muy retrógrada, muy inmoral y muy secreto”.