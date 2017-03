Vasili Berezutski (CSKA) deja la selección rusa

El central del CSKA Moscú, Vasili Berezutski, anunció su decisión de dejar la selección rusa, camiseta que defendió en 101 ocasiones desde 2003, después de que hiciera lo mismo su compañero de equipo, Serguéi Ignashévich.

"La decisión no ha sido fácil, ya que he jugado en la selección desde 2003, siempre he venido encantado y lo he dado todo en el campo, consciente de que defiendo el honor del país", dijo Berezutsky en un comunicado divulgado por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

Con todo, el defensa explica en la nota que ha decidido "centrarse en el CSKA" tras sopesar su edad (34 años) y su estado de salud, muy castigada tras más de una década compaginando club y selección.

"El equipo nacional tiene por delante dos torneos extraordinariamente importantes que se disputan en casa: la Copa Confederaciones y el Mundial", recordó.

El seleccionador, Stanislav Cherchésov, admitió haberse reunido con Berezutski para tratar su renuncia a la selección, aunque se manifestó convencido de que en caso de "extrema necesidad" reconsideraría su decisión, al igual que Ignashévich.

El mayor de los hermanos Berezutski -su hermano Alexéi también juega en el CSKA y en la selección- formó junto a Ignashévich una incombustible pareja de centrales tanto el equipo del Ejército ruso como en la selección.

En las filas de la selección su mayor éxito fueron las semifinales de la Eurocopa de 2008 con el holandés Guus Hiddink en el banquillo, mientras en las Eurocopas de 2012 y 2016, y el Mundial de 2014 el combinado ruso no pasó de la primera fase.

Berezutski, que tiene en su haber cinco goles con la selección, marcó en el último suspiro el tanto del empate ante Inglaterra en el primer partido de la Eurocopa de Francia, aunque los rusos caerían después ante Eslovaquia y Gales.

En el CSKA ganó seis títulos de liga, siete de Copa y la UEFA en 2005, y marcó 13 goles, la mayoría de cabeza, gracias a su 1,90 metros de altura.