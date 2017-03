Lucas Eguibar: "Ganar un oro delante de mi familia sería un sueño"

El español Lucas Eguibar está a unas horas de la que puede ser la carrera más importante de su vida, en Sierra Nevada, en la que podría convertirse en campeón del mundo de boardercross. Una disciplina en la que hace dos temporadas ya levantó el Globo de Cristal de ganador de la Copa del Mundo.

Monachil (Granada), 11 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar está a unas horas de la que puede ser la carrera más importante de su vida, en Sierra Nevada, en la que podría convertirse en campeón del mundo de boardercross. Una disciplina en la que hace dos temporadas ya levantó el Globo de Cristal de ganador de la Copa del Mundo.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Sierra Nevada, Eguibar, diploma olímpico en los Juegos de Sochi (Rusia) en 2014 y oro mundial júnior un año antes explica cómo afronta la jornada de los Mundiales que la federación española (RFEDI) tiene marcada con una cruz hace mucho tiempo.

Pregunta: La de este domingo, ¿es la prueba más importante de su carrera?

Respuesta: La más importante hasta ahora creo que ha sido la de los Juegos Olímpicos (de Sochi). Aunque también tenía bastante menos experiencia. Así que, sí, en el momento en el que esté en competición, puede ser muy importante.

Pero Mundiales hay cada dos años; y Juegos cada cuatro. Estos son mis cuartos Mundiales; y en Juegos estuve sólo una vez.

P: ¿Cómo visualiza la carrera?

R: La primera visualización es la que ponemos siempre a nuestro favor. Así que me visualizó saliendo primero y tirando, en todas la rondas. Aquí competimos en 2013 (en la Gran final conjunta de las Copas del Mundo de snowboard y freestyle, 'evento test' de estos Mundiales).

El circuito era muy parecido, casi igual. Y ese hice toda la carrera en solitario. Salía el primero y me iba (hasta que lo derribaron, en la final). Ahora voy a intentar hacer lo mismo.

También te visualizas en el polo opuesto, saliendo el último, cuando los rivales te atacan y demás.

P: ¿Qué tal llega? Tenía molestias, pero logró el segundo mejor tiempo en la calificación.

R: Creo que voy a hacer una buena carrera. Tengo tiempo para adelantar. Es una bajada de un minuto y diez segundos. Y hay mucho tiempo, para adelantar y para esperar.

P: ¿Se ve campeón del mundo?

R: Me veo en el podio. Ser campeón del mundo estará muy difícil. Aunque he luchado mucho para esto. Y quiero el oro.

Creo que estoy en un momento muy bueno. He ganado pruebas de la Copa del Mundo, hice segundo en la calificación... creo que, como decíamos antes, estoy ante una de las carreras más importantes; y en la que mejor resultado puedo lograr.

P: Ser campeón mundial en España, ante sus familiares y amigos, ¿que supondría para usted?

R: Sería un sueño. He soñado muchísimo con una medalla de oro; y con mi familia delante. Ojalá lo logre. He trabajado muy duro para estar aquí y para conseguirlo, así que, por una parte, me lo merezco. Pero también se lo merecen los demás, que han trabajado igual que yo. Así que habrá que darlo todo. No hay otra.

P: Quiere el oro, pero ¿firmaría una medalla?

R: Por una parte, sí la firmaría. Porque una medalla, aunque fuese de bronce, significaría muchísimo, en un Mundial. Y más en uno en casa. Yo creo que Sierra Nevada y España lo necesitan. Porque estamos en un momento en el que queremos que crezca el deporte de invierno español. Y una medalla le vendría al pelo.

Por una parte lo firmaría. Y por otra, quiero correr. Quiero correr y disfrutar; y demostrar lo que yo sé hacer.

P: Jordi Font (cuarto en la primera final olímpica de la disciplina, en los Juegos de Turín'06, en Italia) opina que usted está muy fuerte y que, además, ha madurado mucho. ¿Está de acuerdo?

R: Pues sí. El deporte en sí te hace madurar. Y también lo que te haya pasado en la vida. A mí lo de mi hermano (Nico, que sufrió un grave accidente de moto que le dejó lesiones cerebrales) me marcó mucho. Y maduré. Veo las cosas de otra manera. Antes venía a las carreras, hacía lo que veía; y tal. Ahora miro al futuro.

Veo que si este domingo me caigo no voy a optar a algunas becas y quizá no voy a poder ayudar tanto a mi familia como quisiese. Veo la competición como un trabajo serio. Y por eso me tomo tan en serio mis entrenamientos en casa.

P: Cuando era pequeño, ¿se acuerda de haber visto competir a Jordi Font en aquella final olímpica?

R: Sí. De hecho, la primera vez que vi una prueba de boardercross y me enamoré de este deporte y empecé a seguirlo, fue en los Juegos de Turín. Recuerdo que volvía del colegio. Y en la tele estaba la carrera olímpica de Jordi Font, que quedó cuarto en la final. Me quedé como diciendo 'hostia, ¿quién es ése?'. Y, ¿quién me lo iba a decir?: años después entré en el equipo; y estaba con él, entrenando.

P: Si todo sale bien, para llegar a la final hay que pasar otras tres rondas, antes. ¿Se llega ya muy cansado, o el nivel de excitación es tan grande que no se nota?

R: Se llega cansado, sí. Y aquí más, porque la salida está a unos 2.500 metros (de altitud) y la bajada es de un minuto, diez (segundos). Esta temporada es el circuito más largo que hemos tenido y el que más alto está. Y claro que se nota. Aunque la adrenalina que sueltas estando en la final de un Mundial creo que puede con todo.

Y hay que ser un poco listo, también. Por una parte, lo que voy a intentar este domingo es tirar y alejarme; y no pelear (con los rivales). Porque si peleas, gastas más energías. Pero, como decía, todos vamos a intentar hacer eso (ríe).