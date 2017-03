Síndrome de enclaustramiento: Juan Torres, el joven que vivió dos meses encerrado en su propio cuerpo y pudo salir para contarlo Los médicos le dijeron a la madre que su hijo estaba vivo pero en un estado vegetativo del que no podría recuperarse. Pero Margarita no perdió la esperanza y al final, un golpe de risa le devolvió a su hijo. Conoce su extraordinaria historia, que la medicina no puede explicar.