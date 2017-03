Cerca de 800 aviadores de Avianca iniciaron operación "Cero Trabajo Suplementario"

Luego que finalizara el primer ciclo de negociaciones entre la Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA) y las directivas de la compañía, sin que se llegaran a un acuerdo al pliego de peticiones que albergan toda la crisis operacional y económica que tienen internamente, los pilotos iniciaron desde la cero horas de este viernes 10 de marzo una "Operación de cero trabajo suplementario indefinido”.

El presidente de la ODEAA, capitán José María Jaime, aclaró que esta medida no es una vía de hecho, ni una huelga, se trata de solo dejar de mitigar las falencias operacionales de la compañía y problemas de infraestructura aeronáutica del país.

Explicó que en Avianca no hay la cantidad de pilotos necesarios "por eso nosotros volamos en días libres, dejamos que nos notifiquen los vuelos en las horas que no son, muchas veces estamos un día de descanso y nos llaman a volar y nos vamos al aeropuerto por eso lado, no vamos a colaborar más y en eso consiste la operación de Cero Trabajo Complementario".

Agregó, si "nosotros vemos que aterrizamos y no hay posición de parqueo, que ellos solucionen el problema, nosotros no lo vamos hacer, que no hay señaleros, tan poco lo vamos hacer y si hay mal tiempo y el aeropuerto amanece cerrado y salimos tarde pues no vamos a pedir directo, volaremos tarde".

El presidente de la ODEAA, capitán José María Jaimes, dijo que llegaron a esta situación ante la falta de seriedad porque los negociadores de la compañía, no tienen la capacidad económica para solucionar los problemas de los pilotos.

Manifestó, que uno de los principales puntos del petitorio es el tema económico, en donde están buscando que les igualen el salario como en el Perú o en general en América Latina, en donde, para un comandante, la diferencia es de aproximadamente el 25%, es decir, una diferencia de US$2.000 y en el tema de un copiloto de US$1.000.

Las negociaciones entre los pilotos y la compañía, por ahora, están suspendidas y en cualquier momento se podrían reiniciar en Bogotá.

Ante esta decisión, en un comunicado, Avianca lamentó la situación y reiteró su firme deseo de llegar a un diálogo abierto y respetuoso, y a un acuerdo justo y responsable para ambas partes.

También reiteró que hará los esfuerzos necesarios para mantener la conectividad y el servicio a los usuarios de la aerolínea en medio de esta coyuntura.