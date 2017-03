Presidente de Honduras dice que nadie en su país está por encima de la ley

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que en su país "nadie está por encima de la ley" y aseguró que la persecución de narcotraficantes y otros delincuentes es una muestra de "voluntad política" de su Gobierno.

"Lo dije y lo he venido diciendo y lo repito hoy: nadie está por encima de la Ley. Perseguir y derrotar el crimen organizado es una muestra de voluntad política de nuestra generación y el fortalecimiento institucional", enfatizó Hernández a periodistas en la Casa Presidencial.

Destacó que el compromiso de su Gobierno se ha centrado en "la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad del país dentro del marco de la Ley, buscando el afianzamiento, la modernización de las instituciones de justicia y sus operadores y en una lucha tesonera contra los criminales, sean quienes sean y estén donde estén".

El gobernante hondureño afirmó que "perseguir, capturar y castigar" a narcotraficantes, personas dedicadas al lavado de activos, la corrupción, la extorsión y extraditar a estos individuos, cuando proceda, es "muestra de voluntad política y fortalecimiento institucional" de su país.

Añadió que lograr que los inocentes demuestre su inocencia y que los culpables no queden impunes, así como asegurar el debido proceso y blindar el Estado de Justicia son "pieza clave de voluntad política y fortalecimiento de las instituciones".

"Los corruptos, los narcotraficantes, los lavadores de activos, los asesinos, los extorsionadores lo saben muy bien, y por ello harán todo lo que esté a su alcance para intentar destruir este proceso desde dentro y desde fuera de Honduras", subrayó.

Dijo además que los criminales harán "lo imposible" por quebrantar la voluntad de quienes están "empeñados en erradicar para siempre de nuestra sociedad a quienes busquen corromperla, a quienes atenten contra sus sagrados intereses y los derechos fundamentales de nuestro pueblo, quienes pretendan envenenarla con sus prácticas criminales".

Las declaraciones de Hernández se producen cinco días después de que el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga dijo en un tribunal de EE.UU. que pagó sobornos al expresidente hondureño Porfirio Lobo y otros funcionarios a cambio de que le brindaran protección.

Lobo ha rechazado las acusaciones de Rivera Maradiaga en su contra y considera que las "falsas denuncias", que también implican al actual ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, que ha hecho son para buscar que la justicia estadounidense le rebaje la condena que le espera por introducir drogas en ese país.

El presidente Hernández considera que el fortalecimiento de las instituciones se refleja también en el "ordenamiento" que su Gobierno ha hecho en las cuentas públicas, en el crecimiento de la economía y en la expansión del sector productivo.

También se muestra en el crecimiento "sin precedentes" de la infraestructura y en la transformación para "expandir (y) masificar el crédito en condiciones especiales" para que la ciudadanía tenga "la oportunidad de crecer económica y socialmente".

Estos esfuerzos demuestran "voluntad política" y le han representado a Honduras un "fuerte reconocimiento internacional" de parte de bancos internacionales, instituciones multilaterales, la Unión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU. que en su último informe reconoce "el esfuerzo y los avances sin precedentes" del país centroamericano, precisó Hernández.

"No es momento de escepticismo, no es momento de dudas ni pretextos, solo la voluntad firme, las instituciones pueden asegurar la continuidad del proceso de transformación que Honduras ya comenzó", enfatizó.

Reafirmó que en su Gobierno "no retrocederemos ni un milímetro, no admitiremos distracciones, no aceptaremos retrocesos ni permitiremos que se nos desvíe del camino bueno, no hay amenazas que valgan cuando la patria está de por medio".