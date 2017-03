"Es por tu bien", a la conquista de América en el Festival de Miami

La taquillera película española "Es por tu bien", de Carlos Therón, es la escogida para clausurar el Festival de Cine de Miami, una oportunidad que, según dijo hoy su protagonista, Javier Cámara, es la "puerta de entrada perfecta" a América.

Miami (EE.UU.), 10 mar (EFE).- La taquillera película española "Es por tu bien", de Carlos Therón, es la escogida para clausurar el Festival de Cine de Miami, una oportunidad que, según dijo hoy su protagonista, Javier Cámara, es la "puerta de entrada perfecta" a América.

Cámara dijo hoy en una entrevista con Efe en Miami que el público latinoamericano entenderá "aún mejor" su historia sobre suegros y "cuñados" que en España registró 2,5 millones de euros (2,6 millones de dólares) en su primera semana en cartel y acumula más de 4,5 millones de euros (4,7 millones de dólares) hasta el día de hoy.

Tanto el actor como el director del filme, Carlos Therón, y otra de las actrices participantes, Silvia Alonso, se mostraron expectantes por ver cómo reaccionará el público de Miami este sábado cuando se proyecte esta comedia antes de la ceremonia de premiación.

La trigésimo cuarta edición del Festival de Miami, que comenzó el 3 de marzo, entregará sus premios mañana por la noche, pero a lo largo del domingo todavía se presentarán películas.

"Es por tu bien" compite en la sección HBO de cine iberoamericano junto a otros 34 largometrajes procedentes de varios países de América del Sur y España.

Traducida al inglés como "For Your Own Good", la película cuenta la historia de tres padres, interpretados por Cámara, José Coronado y Roberto Álamo, que unen fuerzas contra los novios de sus hijas.

A pesar de que están en suelo estadounidense, Javier Cámara puso el punto de mira en el público latino: "queremos entrar en Latinoamérica y luego ya en Estados Unidos".

El riojano, ganador de dos premios Goya por "Vivir es fácil con los ojos cerrados" y "Truman", aseguró que su retrato de la cultura de los "cuñados" hará que la gente se ría incluso más que en España.

"Aquí la gente disfruta mucho de las comedias, así que tengo una idea de lo que puede pasar", dijo Cámara, que bromeó con que "nunca" se extinga la figura del "cuñado" para que puedan hacer más películas.

Él y Carlos Theron ya piensan en la segunda parte y consideraron que han abonado un "terreno maravilloso" para convertir "Es por tu bien" en una "saga".

Según el actor, que es uno de los fichajes de Netflix para la tercera temporada de la serie "Narcos", la película transforma el clásico tema familiar de las tragedias griegas y se lo "toma a coña" (de broma).

Para Theron, se trata de un tema "eterno" porque aunque las personas intenten eludir a la familia, al final hay que "hablar con ella".

La actriz Silvia Alonso, que contó que sus padres y sus suegros se conocieron en el estreno de "Es por tu bien" y que eso la ayudó a que la relación entre ellos fluyera mejor, dijo que la película habla de algo "universal".

En "Es por tu bien", Alonso interpreta a Valentina, una joven enamorada de un activista al que encarna Miki Esparbé, que también hace un papel parecido en otra de las películas que se presenta en el Festival de Cine de Miami este año, "El rey tuerto", de Marc Crehuet.

En Miami, además de estrenar su película, Javier Cámara y Carlos Therón tienen curiosidad por ver los lugares en los que se rodó la película favorita de Cámara en la pasada temporada de premios, la oscarizada "Moonlight", filmada enteramente en la ciudad del sur de Florida.

El actor español se llevó una doble alegría en la gala de los Óscar, porque además de que "Moonlight" consiguió el galardón a Mejor Película, él apareció en un fragmento de "Hable con ella" que formó parte del montaje con el que la Academia reconoció el talento del cine en habla no inglesa.

El artista estaba viendo la ceremonia por televisión y le hizo "ilusión" ver su cara en un momento "bonito" de la película de Pedro Almodóvar y salir en un video que le estaba emocionando antes de que él se convirtiese en protagonista inesperado.