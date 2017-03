Paula Hawkins sigue seduciendo con "La chica del tren"

Ya han pasado dos años desde que salió al mercado "La chica del tren" y la novela de Paula Hawkins sigue seduciendo a los lectores de medio mundo.

Es número uno de ventas en Argentina y México y ocupa el segundo puesto en Colombia en una semana en la que la saga de Elena Ferrante también sigue resistiendo en las listas de Alemania y Francia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes).

2.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

3.- "Der Lärm der Zeit" - Julian Barnes (Kiepenheuer & Witsch).

4.- "Schwert und Krone. Meister der Täuschung" - Sabine Ebert (Knaur).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

3.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus).

4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas", de John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "La Razón de Estar Contigo", de Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

4.- "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

No ficción:

1.- "Pablo Escobar In Fraganti", de Juan Sebastian Marroquin Santos (Planeta).

2.- "Ellas", de Daniel López Rosetti (Planeta).

3.- "Así me cuido yo", de Marina Borensztein (Planeta).

4.- "Usar el Cerebro", de Facundo Manes Favoritos (Planeta).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

3.- "Quatro Vidas de Um Cachorro" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "O Diário de Anne Frank" - Anne Frank (Record).

4.- "Minha Vida de Menina" - Helena Morley (Companhia de Bolso).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva (Penguin Random House).

4.- "El motel del voyeur" - Gay Talese (Penguin Random House).

No ficción:

1.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango (Penguin Random House).

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House).

3.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Penguin Random House).

4.- "Ante todo no hagas daño" - Henry Marsh (Oceano).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

2.- "Trilogía del Baztán" - Dolores Redondo (Destino).

3.- "La magia de ser Sofía" - Elisabet Benavent (Suma).

4.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

No ficción:

1.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela).

2.- "Tus deseos te están esperando" - Alicia Sánchez Pérez (Sirio).

3.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

4.- "La enzima prodigiosa" - Hiromi Shinya (Punto de lectura).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media).

2.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square).

3.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books).

4.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley).

No ficción:

1.- "Portraits of Courage" - George W. Bush (Crown).

2.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

3.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

4.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "L'amie prodigieuse T.2; le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard).

3.- "L'horizon a l'envers" - Marc Levy (Pocket).

4.- "Le livre des baltimore" - Joel Dicker (Fallois).

No ficción:

1.- "Votre cerveau" - Michel Cymes y Patrice Romedenne (Stock).

2.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).

3.- "Connaissance des arts; icones de l'art moderne ; la collection Chtchoukine" - Connaissance Des Arts (Connaissance Des Arts).

4.- L'avenir en commun : le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon : élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

Fuente: Edistat.

ITALIA:

Ficción:

1.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (Sanpaolo).

2.- "Magari domani resto" - Lorenzo Marone (Feltrinelli).

3.- "Qualcosa" - Chiara Gamberale (Longanesi).

4.- "Le nostre anime di notte" - Kent Haruf (NN Editoriale).

No ficción:

1.- "Briciole di me" - Michela Boero (La community di ilmiolibro.it).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton).

4.- "La dieta della longevità (...)", Valter Longo (Vallari).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara).

3.- "Todas las palabras que no he dicho" - Veronique Poulain (Nube de Tinta).

4.- "El chico de las estrellas" - Chris Puello (Destino).

No ficción:

1.- "Los dragones del edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

2.- "Brevísima historia del tiempo" Sthepen W. Hawking (Booket).

3.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

4.- "Últimos testigos de la segunda guerra mundial" - Svetlana Alexievich (Debate).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

2.- "O Livreiro de Paris" - Nina George (Editorial Presença).

3.- "A Dama do Lago" - Raymond Chandler (Livros do Brasil).

4.- "Meia-Noite ou o Princípio do Mundo" - Richard Zimler (Porto Editora).

No ficción:

1.- "Quinta-feira" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora).

2.- "Manipulação da Verdade" - Eric Frattini (Bertrand Editora).

3.- "Ioga para Corrigir a Visão" - Kazuhiro Nakagawa (Pergaminho).

4.- "As Minhas Aventuras no País dos Sovietes" - José Milhazes (Oficina do Livro).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Caller" - Chris Carter (Simon & Schuster).

2.- "City of Friends" - Joanna Trollope (Mantle).

3.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury).

4.- "A Secret Garden" - Katie Fforde (Century).

No ficción:

1.- "Happy Mum, Happy Baby" - Giovanna Fletcher (Coronet).

2.- "The Unmumsy Mum Diary" - Sarah Turner (Bantam Press).

3.- "Felix the Railway Cat" - Kate Moore (M Joseph).

4.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus).

Fuente: The Sunday Times.