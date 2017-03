Guardiola: "Volverá pronto como entrenador"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, elogió este viernes a Xabi Alonso, "uno de los mejores centrocampistas" que ha visto en su vida, un día después de que éste anunciara su retirada a final de temporada, y se mostró convencido de que el internacional español "volverá pronto como entrenador".

Guardiola, que atendió a los medios de comunicación el día antes de enfrentarse con el Middlesbrough en cuartos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra), coincidió con Alonso durante dos temporadas en el Bayern Múnich

"Fuimos rivales cuando estaba en el Real Madrid y después tuve la fortuna de tenerlo conmigo en Múnich. Estoy seguro de que volverá pronto como entrenador. Cuando él quiera será entrenador, y de los buenos", dijo el técnico español.

Alonso, de 35 años, exjugador de Real Sociedad, Eibar, Liverpool y Real Madrid y actual futbolista del Bayern Múnich, anunció el jueves que colgará las botas a final de la presente temporada.

"Es uno de los mejores centrocampistas que he visto en mi vida. Entiende el juego, tiene curiosidad por conocer sobre el juego, sobre lo que hay que hacer para ganar, está involucrado y tiene curiosidad por conocer todo lo relativo al juego. Me encanta trabajar con ese tipo de personas, que no vienen sólo a trabajar y a hacer lo que tienen que hacer, sino que se involucran", añadió Pep.

"Normalmente eso sucede con los centrocampistas: me pasó en Barcelona con (Javier) Mascherano y (Sergio) Busquets, y aquí con David Silva y Fernandinho. Para un entrenador es maravilloso tener a ese tipo de jugadores. Perdemos a uno de los mejores mediocampistas, pero estoy convencido de que volverá pronto como entrenador", apuntó Guardiola.