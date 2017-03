El Chelsea recibe al United y el Arsenal a un quinta división en la Copa

El Chelsea recibe el lunes en Stamford Bridge al Manchester United y el Arsenal se enfrenta el sábado en casa con el modesto Lincoln City, equipo de la quinta división, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup).

En el duelo estrella de la jornada, el líder de la Premier League, el Chelsea, y el vigente campeón de la Copa, el United, se miden en el suroeste de Londres (19:45 GMT) por un puesto en semifinales.

A falta de competición europea, los 'Blues' lo apuestan todo al doblete doméstico, y para el partido del lunes todo apunta a que Antonio Conte no hará excesivas rotaciones. El preparador italiano no tiene bajas destacadas y alineará de inicio a su once de gala.

"A día de hoy (viernes) tengo a todos mis jugadores disponibles. Todavía nos quedan dos sesiones de entrenamiento, el sábado y el domingo, pero espero que tener a todos los futbolistas en perfectas condiciones", señaló el preparador italiano en rueda de prensa.

Más complicado se le presenta, a priori, el duelo al conjunto de Old Trafford, que llega después de un largo viaje a Rostov (Rusia) en la Liga Europa (1-1).

José Mourinho tiene la baja confirmada de Zlatan Ibrahimovic, quien ha sido sancionado con tres partidos por la Federación Inglesa por su codazo a Tyrone Mings (Bournemouth), y la duda del centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger. Sin embargo, recupera al central Eric Bailly después de cumplir un partido de sanción en la Europa League.

"Tenemos que ir a Londres y, aunque no podemos contar con Zlatan, iremos con todo lo que tengamos. No podemos poner a un equipo debilitado, como hacen otros clubes a veces; el Manchester United no puede hacer eso", aseguró el técnico portugués.

"La FA Cup es una competición maravillosa e intentaremos competir con el mejor equipo que tengamos. El United es el United, somos el vigente campeón del torneo", señaló.

Además, este fin de semana el Arsenal confía en deshacerse del modesto Lincoln City para calmar los ánimos después de la bochornosa eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich por un marcador global de 2-10.

Los 'Gunners', prácticamente sin opciones en la Premier y humillados en la Champions, se aferran a la Copa de Inglaterra para salvar una decepcionante temporada, en la que Arsene Wenger está más cuestionado que nunca.

El duelo con el Lincoln -el primer partido oficial entre ambos desde 1915-, de la quinta división, se antoja crucial, puesto que una derrota podría suponer el fin del técnico francés después de 20 años en el banquillo de los del norte de Londres.

Al igual que sucedió el pasado martes, se ha convocado una protesta contra Wenger antes del partido con el Lincoln en las inmediaciones del Emirates Stadium.

En lo puramente deportivo, Danny Welbeck y Alex Iwobi son duda, mientras que Mesut Özil, quien dijo estar enfermo tras el partido ante el Bayern, podría regresar al once.

"He trabajado muy duro durante 20 años para hacer que los aficionados estuvieran felices y, cuando pierdes partidos, entiendo que no lo estén. No los juzgo; simplemente trabajo duro con todo mi compromiso. Creo que he demostrado que amo este club, que le soy leal y que siempre intento tomar las mejores decisiones por él", indicó Wenger en rueda de prensa.

Por su parte, el modesto Lincoln, el primer equipo de la National League en llegar a cuartos de la FA Cup desde 1914, buscará mantener vivo su sueño y pescar en el río revuelto del Emirates.

Los 'Imps' recuperan a Nathan Arnold y a Matt Rhead, quienes se perdieron el partido de entre semana, pero no podrán contar con Lee Angol, cedido por el Peterborough, que ya jugó esta temporada en Copa.

En los otros dos duelos de cuartos de final, el Middlesbrough confía en aparcar las penurias ligueras y dar la sorpresa en el Riverside Stadium frente al Manchester City (sábado, 12:15 GMT), y el Tottenham Hotspur busca sellar sin excesivos aprietos su pase a semifinales a costa del Millwall en White Hart Lane (domingo, 14:00 GMT).

-- Cuartos de final de la FA Cup:

- Sábado 11 de marzo: Middlesbrough-Manchester City (12:15 GMT) y Arsenal-Lincoln City (17:30 GMT).

- Domingo 12 de marzo: Tottenham Hotspur-Millwall (14:00 GMT).

- Lunes 13 de marzo: Chelsea-Manchester United (19:45 GMT).