Queralt: "Podría haber conseguido entrar en la final fácil"

La española Queralt Castellet, medallista de plata de 'halfpipe' de snowboard en los Mundiales de Kreischberg (Austria) hace dos años, que no superó este viernes la calificación para la final de esa disciplina en los de Sierra Nevada 2017 declaró que "podría" haberlo "conseguido" de forma "fácil".

"Podría haber conseguido entrar en la final fácil, lo que pasa es que la lié en la segunda (manga); he puesto la mano en el 'backside 9', uno de los más potentes que tengo, un elemento que tiene mucho riesgo; y ahí he perdido confianza para lo que queda de ronda", manifestó Queralt, de 27 años y tres veces olímpica.

Castellet era una de las grandes bazas del equipo español en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, pero su participación era dudosa, ya que mientras se entrenaba en Kitzsteinhorn (Austria) hace tres semanas, se rompió la muñeca izquierda y se dañó una vértebra (la L2), según explicó ella misma el lunes en Sierra Nevada, cuando anunció también que renunciaba a competir en la prueba de slopestyle.

"Con la evolución física estoy muy contenta, con eso sí; pero lo único que no me han salido", comentó a Efe Queralt al lado del 'pipe' de Sierra Nevada, poco después de acabar su participación este viernes. "No he notado muchas molestias, pero es lo que hay", recalcó la catalana, a la que ahora le queda aún la prueba de Big Air.

"Para el Big Air me veo bien, creo que estaré bien. En el Big Air voy a darlo todo, pero tengo una rabia dentro ahora mismo tremenda", declaró Castellet.